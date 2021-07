Uepa divulga segunda lista de repescagem do Processo Seletivo 2021; confira

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou, nesta terça-feira (6), a segunda lista de repescagem do Processo Seletivo (Prosel) 2021. As matrículas são on-line e os documentos devem ser enviados, entre quarta-feira (7) e sábado (10), para o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa).

VEJA A LISTA COMPLETA DE REPESCAGEM CLICANDO AQUI

Os documentos necessários para a matrícula incluem o RG, CPF e Certidão de Nascimento ou Casamento. As Declarações de Ocupação de Vaga Única e de Integralização do Curso estão disponíveis no site do Prosel e devem ser enviadas no momento do cadastro no Sigaa.

Confira a lista completa dos documentos necessários à matrícula na Uepa:

a) Declaração de Ocupação de Vaga Única (fornecida pela UEPA);

b) Declaração de Integralização do Curso (fornecida pela UEPA) ;

c) Carteira de Identidade;

d) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

e) Certidão de Nascimento ou Casamento;

f) Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino);

g) 01 (uma) foto 3 x 4 recente (colorida);

h) Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

i) Histórico Escolar do Ensino Médio;

j) Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

k) Comprovante de Residência (recente que contenha CEP).

Mais informações de etapas de habilitação no site da Uepa.