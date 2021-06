UFPA divulga listão e Ufopa anuncia resultado do processo seletivo para o dia 24

A Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgaram, nesta segunda-feira, novidades para os estudantes que tentam uma vaga no ensino superior. A UFPA divulgou um listão com os nomes de 505 estudantes classificados no Processo Seletivo 2021-2 (PS 2021-2). E a Ufopa anunciou que o resultado final do Processo Seletivo Regular Unificado 2021 será divulgado na semana que vem, dia 24.

UFPA

Na UFPA, foram preenchidas as 421 vagas disponibilizadas em todos os campi, além de 84 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD). Aberto para preencher vagas remanescentes do vestibular 2021, o PS 2021-2 teve 12.667 estudantes inscritos e homologados, que concorreram a partir da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Clique aqui e confira o listão.

Entre os 505 calouros, 403 (80%) se inscreveram para concorrer pelo sistema de cotas e 102 (20%) concorreram apenas a vagas de ampla concorrência. Outros 396 classificados receberam bônus de 10% em sua nota no Enem por terem cursado o Ensino Médio integralmente em um dos estados da região Norte. Sobraram as 31 vagas adicionais para PcD não preenchidas.

Como no listão do PS 2021, a divulgação do resultado do PS 2021-2 também ocorreu exclusivamente de modo virtual, sem fixação do listão nos quadros da universidade, para evitar aglomerações.

Os calouros devem aguardar a divulgação do edital de habilitação, que é o processo de vínculo à universidade. O Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos fará a publicação em breve no endereço ciac.ufpa.br. Já podem ser conferidas as informações sobre o período letivo (PL) de início das atividades acadêmicas dos cursos com vagas ofertadas no PS 2021-2. Algumas turmas já ingressarão no PL2 (com início em 24 de junho) e outras no PL3 (com início em 14 de outubro).

UFOPA

Participaram do processo seletivo da Ufopa 7.108 candidatos. No dia 24 será a primeira chamada para ingresso em cursos de graduação. Os nomes estarão no site da instituição e nas redes sociais.

Neste ano, foram ofertadas 1.405 vagas para cursos em Santarém (1.131), Alenquer (38), Itaituba (36), Juruti (72), Monte Alegre (38), Óbidos (36) e Oriximiná (54). O ano letivo começa em 5 de outubro de 2021.Os aprovados deverão apresentar os documentos que comprovam os dados de inscrição e garantem o interesse na vaga. Devido à pandemia, a habilitação será totalmente remota. As orientações e datas da habilitação serão informadas posteriormente em edital próprio, que ainda será divulgado.