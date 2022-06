Uepa divulga resultado do processo seletivo para 197 vagas remanescentes

Nesta sexta-feira (10), a Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou o resultado do Processo Seletivo 2022-2, referente às vagas remanescentes. Ao total, foram ofertadas e preenchidas 197 vagas. O resultado pode ser acessado aqui .

VEJA MAIS

Os candidatos classificados devem participar do processo de matrícula que ocorre em duas etapas: a online, de 20 a 21 de junho, por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, e a presencial, com entrega obrigatória dos documentos entre os dias 22 e 24 de junho, das 8h às 14h, no campus onde o estudante obteve aprovação.

Das vagas ofertadas, 130 foram preenchidas por cotistas e 67 por não cotistas, em oito cursos de graduação nos municípios de Paragominas, Conceição do Araguaia, Marabá, Altamira, São Miguel do Guamá e Castanhal.

Serviço

Resultado do Processo Seletivo 2022-2 da Uepa