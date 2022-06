UFPA: resultado do Processo Seletivo Especial Forma Pará é divulgado; confira

Nesta sexta-feira (10), foi divulgada a lista de aprovados no Processo Seletivo Especial Forma Pará 2022-3 da Universidade Federal do Pará (UFPA). Das 195 vagas ofertadas, 190 podem ser ocupadas pelos estudantes classificados que, agora, devem aguardar a convocação para habilitação ao vínculo institucional, confirmando a posse da vaga. No total, 2.050 estudantes se inscreveram.

Foram ofertados cursos de graduação em cinco municípios do estado, sendo eles: Sistemas de Informação, em Oeiras do Pará (Campus Cametá); Geoprocessamento, em Outeiro (Campus Ananindeua); Licenciatura em História, em Curralinho (Campus Belém); Licenciatura em Letras - Língua Inglesa, em Viseu (Campus Bragança); e Agronomia, em Pacajá (Campus Altamira).

O processo seletivo foi destinado a candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente, condição a ser comprovada no ato da habilitação ao vínculo institucional, cujo cronograma de realização ainda será informado no site do processo seletivo . Os cursos têm ingresso previsto para o segundo semestre de 2022.

Sobre a habilitação ao vínculo institucional

A habilitação é o processo pelo qual o classificado confirmará a ocupação da vaga, momento em que deverá fazer a entrega de toda a documentação exigida em edital, conforme a relação disponibilizada no site .

Será permitida a entrega dos documentos por terceiros, desde que este possua uma procuração pública ou particular, no caso desta última, é necessário ter firma reconhecida em cartório. O procurador também deverá apresentar o original e cópia do documento de identificação.

O candidato que tiver a habilitação indeferida poderá recorrer no prazo de dois dias, contados a partir da data da publicação do indeferimento. É possível ainda entrar com recurso, de acordo com as instruções a serem informadas no Edital de Habilitação.

Já o candidato que tiver a sua habilitação institucional deferida estará apto a realizar as atividades acadêmicas, devendo buscar demais informações junto ao responsável pelo seu curso.

