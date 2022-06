Repescagem da Uepa: 478 candidatos estão sendo convocados em vários municípios; confira

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou nesta quinta-feira (9) a quarta chamada subsequente do Processo Seletivo (Prosel) 2022. E ainda, a primeira chamada subsequente do Processo Seletivo Especial Exclusivo para Pessoas Surdas para Licenciatura em Letras Libras 2022. A lista com os resultados está disponível no site Uepa.

Foram convocados, no Prosel 2022, 478 novos alunos, sendo 299 cotistas e 179 não cotistas dos campi de Altamira, Barcarena, Belém, Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Igarapé-Açú, Marabá, Redenção, Salvaterra, São Miguel do Guamá e Tucuruí. Para o curso de Licenciatura em Libras estão sendo convocados sete novos estudantes, sendo 5 cotistas e 2 não cotistas.

Os cursos com vagas na repescagem são Enfermagem, Engenharia Ambiental e Sanitária, Educação Física, Bacharelado em Relações Internacionais, Bacharelado em Design, Bacharelado em Fonoaudiologia, Biomedicina, Engenharia de Produção, Fisioterapia, Física, Ciência da Religião, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História, Letras, Letras - Língua Portuguesa, Letras - Língua Inglesa, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Química, Medicina, Secretariado Executivo Trilíngue, Tecnologia de Alimentos, Tecnologia em Comércio Exterior, Terapia Ocupacional, Licenciatura em Ciências Biológicas, Engenharia de Software e Engenharia Florestal.

Confira como é o processo de matrícula para os convocados

Para os aprovados no Prosel 2022, a matrícula será realizada em duas etapas: de forma on-line, com pré-matrícula por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, de 09 a 11 de junho; e de forma presencial, de 13 a 15 de junho, no campus onde o aluno foi aprovado.

Já para os alunos ingressantes do curso de Licenciatura em Libras, exclusivo para pessoas com deficiência auditiva, a matrícula será apenas presencial, no período de 09 a 15 de junho, no Centro de Ciências e Educação (CCSE), em Belém.

A Uepa é a primeira instituição da região Norte a realizar um Processo Seletivo específico para deficientes auditivos, e tem como objetivo priorizar o acesso das pessoas com deficiência à Educação Básica e Superior. Para realização das matrículas, o candidato aprovado deverá estar munido de originais (para confirmação) e cópias dos seguintes documentos:

• Carteira de Identidade;

• Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

• Certidão de Nascimento ou Casamento;

• Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino);

• 01 (uma) foto 3 x 4 recente (colorida);

• Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

• Histórico Escolar do Ensino Médio;

• Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

• Comprovante de Residência (recente que contenha CEP).