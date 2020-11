Uepa divulga quarto listão de repescagem

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou nesta segunda-feira a quarta repescagem do Processo Seletivo 2020. A lista conta com 97 pessoas, com 67 são destinadas a cotistas e 30 a não cotistas. A repescagem contempla os cursos de Pedagogia, Enfermagem, Graduação em Educação Física e Graduação em Medicina, em Belém, com 56 futuros universitários convocados.

Nos campi da Uepa pelo interior do Pará, as vagas foram para Licenciatura em Pedagogia (Igarapé-Açu), Licenciatura em História (Salvaterra), Graduação em Medicina (Santarém), Bacharelado em Biomedicina (Marabá), Graduação em Engenharia de Software (Castanhal e Redenção) e Engenharia Florestal (Marabá). Para efetivar a matrícula, o estudante deve enviar a documentação via internet, por meio do site da Uepa, no período de 17 a 20 de novembro. Após esse envio, o candidato aprovado terá até 90 dias para apresentar os documentos originais na Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) do Campus para o qual obteve aprovação.

Estudantes menores de idade deverão estar acompanhados de um responsável legal. No caso de candidatos de escolas da rede pública do Estado, que ainda estejam na última série do Ensino Médio, é exigida uma declaração de concluinte da série, no ano letivo corrente. Esta declaração deverá ser substituída pela documentação definitiva em um prazo máximo de 90 dias, ficando a efetivação da matrícula condicionada à apresentação dos documentos obrigatórios.

Caso o candidato não realize o primeiro momento da matrícula on-line e não compareça no prazo de até 90 dias no campus específico do curso para o qual foi convocado, para apresentar toda a documentação obrigatória, perderá o direito ao ingresso na Uepa.

De acordo com a pró-reitora de Graduação da Uepa, Ana da Conceição Oliveira, "ao disponibilizar essas vagas para serem preenchidas, a Uepa dá uma resposta para a sociedade, pois uma instituição pública não pode ter vagas ociosas, afinal cada vaga tem um custo e é mantida pela sociedade". A Professora Glória Rocha, titular da Diretoria de Acesso e Avaliação (DAA), ressalta que "esta repescagem é destinada aos cursos semestrais, para que possam começar as atividades acadêmicas quando o segundo semestre letivo de 2020 for iniciado". A diretora da DAA também chama atenção para a necessidade dos candidatos convocados estarem atentos ao prazo de metrícula, "para que possam ser realizadas o mais breve possível, pois quando as aulas forem retomadas, seja na modalidade remota, híbrida ou presencial, os alunos já estejam devidamente matriculados", afirma.

Confira a lista completa clicando aqui