Uepa divulga edital de transferências interna e externa para cursos de graduação

Os estudantes que estão cursando o ensino superior podem tentar transferir seus estudos para a Universidade do Estado do Pará (Uepa). A instituição abriu o Processo Seletivo Unificado de Transferência Internas e Externas 2025 até a próxima quinta-feira (13/02).

Tanto alunos de graduação da Uepa, quanto de outras Instituições de Ensino Superior (IES) do território nacional podem participar. As inscrições são exclusivamente por meio do sistema on-line, seguindo as orientações do edital.

A seleção visa preencher vagas nos cursos de graduação nos campi da capital e do interior do Estado, em conformidade com a Resolução 3493/2019 - Consun. Os interessados precisam estar regularmente matriculados e não ter sido beneficiado pelo processo de transferência anteriormente.

O processo seletivo terá duas etapas: Habilitação e Análise de Componentes Curriculares, ambas de caráter eliminatório e classificatório, constituídas de análises realizadas pelas coordenações dos cursos que disponibilizam vagas.

Dentre os cursos disponíveis estão:

Licenciaturas: Licenciatura em Pedagogia Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa Licenciatura em Letras - Língua Inglesa Licenciatura em Letras - Libras Licenciatura em Ciências da Religião Licenciatura em Matemática Licenciatura em Ciências Sociais Licenciatura em Música Licenciatura em História Licenciatura em Filosofia Licenciatura em Geografia Licenciatura em Química Licenciatura em Física Licenciatura em Ciências Biológicas Licenciatura em Educação Física

Saúde: Fisioterapia Biomedicina Medicina Enfermagem Fonoaudiologia Saúde Coletiva

Engenharias: Engenharia de Produção Engenharia Florestal Engenharia Ambiental e Sanitária Engenharia de Software

Tecnologia e Design: Bacharelado em Design Tecnologia de Alimentos Tecnologia em Comércio Exterior

Secretariado Executivo Trilíngue

Os candidatos devem consultar a tabela do quadro de vagas, com a oferta, o número de vagas, a indicação de campi e o semestre correspondente.

De acordo com o cronograma, o resultado será divulgado no dia 18 de março. A data de matrícula ainda será divulgada, mas a documentação necessária para efetivá-la já está informada no documento que normatiza o processo. Para o caso de informações não esclarecidas no edital, os interessados podem entrar em contato pelo telefone: (91) 3284-9516.