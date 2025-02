Listão da Uepa: bandinha universitária faz a festa dos calouros em Belém

O início da jornada acadêmica sempre é um momento marcante na vida dos estudantes universitários, e na Universidade do Estado do Pará (Uepa) essa tradição ganha um toque especial. Como já é costume, os calouros do curso de Medicina foram recebidos com muita música e animação ao som da bandinha da Atlética “Búfalos”, responsável por garantir a energia da recepção.

Veteranos de Medicina organizam recepção animada para os novos alunos com bateria e energia contagiante (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

A festa de boas-vindas contou com a presença de veteranos de diversos semestres, reforçando o espírito de união entre os estudantes. Vitória Campos, aluna do 4º semestre de Medicina e integrante da Atlética, destacou a importância dessa tradição para os recém-chegados. “Desde que eu passei, essa recepção sempre existiu, e acho que é isso que arrasta tanta gente para cá, sabe? É o sentimento. Foi um momento muito especial no meu listão, e acho bonito como todo mundo se une, sem distinção de semestre, para receber os calouros. Todo mundo aqui é um sonho, e foi assim que eu me senti também”, conta Vitória.

Recepção dos novos calouros da Uepa Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal Foto: Thiago Gomes | O Liberal

Com música, entusiasmo e uma recepção calorosa, os novos alunos foram oficialmente apresentados à vida universitária na Uepa, dando início a uma trajetória que promete ser repleta de desafios, aprendizado e, claro, momentos inesquecíveis. “Preparamos uma recepção incrível, com muito amor. Esse momento não tem distinção, todo mundo participa”, reforçou Vitória.