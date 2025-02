Aprovado em Medicina, 3° lugar geral da Uepa não vai cursar; veja o motivo

Thiago Santos, natural de Belém, conquistou o 3º lugar geral no vestibular de Medicina da Universidade do Estado do Pará (Uepa) e também foi o 2º lugar geral na Universidade Federal do Pará (UFPA). Ele conta que não irá cursar Medicina na Uepa, pois já fez sua inscrição na UFPA. O jovem relata a sua trajetória de dedicação e esforço que o levou a posições de destaque nas duas universidades. “Foi um ano de 100% dedicação ao estudo, e a recompensa veio com o meu nome no livro”, contou Thiago, emocionado ao relembrar a conquista.

Com dedicação e foco, jovem paraense realiza sonho e inspira futuros vestibulandos (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

O jovem, que sempre foi focado e disciplinado, seguiu uma rotina rigorosa para alcançar o seu objetivo. Durante o dia, ele frequentava a escola e, à tarde e à noite, dedicava-se aos estudos, com uma carga de até 5 horas e meia por dia. “Eu me isolava para estudar. Estudava das 3h da tarde até 8h30 da noite. Fui muito determinado”, revelou.

“Uma comemoração raiz, digna de um paraense, com direito a ovo, trigo e até a plaquinha”, afirmou ele, que viveu um momento de muita alegria com sua família e amigos. A emoção dos seus entes queridos foi de pura alegria quando souberam que Thiago alcançou uma posição tão alta no vestibular. “Foi muita felicidade. Quando vi o meu nome entre os primeiros lugares, foi uma surpresa muito grande”, conta.