Uepa começa inscrição para o Processo Seletivo 2022 nesta quinta-feira (4)

A partir desta quinta-feira (4), a Universidade do Estado do Pará (Uepa) inscreve para o Processo Seletivo (Prosel) 2022. As inscrições devem ser feitas até o dia 25 de novembro, de forma on-line. A taxa, de R$ 60, deverá ser paga até o dia 26 do mesmo mês. Para esse vestibular, a Uepa oferece 3.752 vagas, distribuídas entre vagas para cotistas e vagas para não cotistas. Desse total, 2.140 são destinadas ao interior do estado e as demais, 1.568, para Belém.

Candidatos que já concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio (ou equivalente) no período letivo de 2021 em escolas ou instituições da rede pública localizadas no Estado do Pará serão isentos da taxa de inscrição. Pessoas com hipossuficiência econômica, servidores da Uepa e seus dependentes e pessoas com deficiência (PcD) também podem solicitar a isenção da taxa até o próximo dia 15, de forma virtual.

Para participar do certame, além da inscrição no site da Uepa, o candidato deve fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, marcadas para os dias 21 e 28 de novembro. Já os candidatos inscritos no curso de Licenciatura Plena em Música devem também fazer o Exame Habilitatório. De acordo com o edital, haverá prova teórica, de caráter presencial, em Belém, Santarém e Bragança, além de prova prática não presencial.

Diretora de Acesso e Avaliação da Uepa, Glória Rocha disse, nesta quinta-feira (4), que o candidato deve ficar atento à ficha de inscrição. A ficha de inscrição pede algumas informações que o candidato tem que ter: RG, CPF e número da inscrição do Enem. “O número da inscrição do Enem vai nos subsidiar para sua classificação dos dados que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nos fornece para os candidatos inscritos para a Uepa”, afirmou.

Sobre as novidades do processo seletivo, Glória Rocha citou o campus de Bragança, que vai ofertar 40 vagas para o curso de música. O candidato que fizer essa inscrição terá que prestar uma prova chamada habilitatória em música, que será realizada em janeiro. E, para esse candidato, haverá dois momentos dessa prova. Uma é a escrita. Na segunda, a prova de música, que será avaliadores pelos professores de música. O planejamento da Uepa é divulgar o listão no final de março de 2020. “Mas dependemos do Inep, que organiza e executa o Enem. Esperamos que, até o final de março, estejamos com a lista completa para dar o resultado para os nossos alunos”, afirmou.