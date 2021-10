UFPA terá Processo Seletivo Especial para indígenas e quilombolas

Mais de 700 vagas serão disponibilizadas no Processo Seletivo Especial para Indígenas e Quilombolas da Universidade Federal do Pará (UFPA). O PSE Indígenas e Quilombolas integra as políticas afirmativas da UFPA para garantir o acesso de populações tradicionais ao ensino superior. O edital será publicado ainda em outubro e as inscrições iniciam em novembro, por meio da página do Centro de Processos Seletivos (CEPS/UFPA).

Das vagas, 394 serão para indígenas e 394 para quilombolas, distribuídas em 197 cursos de graduação sediados em onze campi da UFPA.Poderão se inscrever candidatos que não tenham sido selecionados em curso superior e que estejam em condições de vulnerabilidade socioeconômica.

No ato da inscrição, o candidato deverá comprovar pertencimento étnico na condição de indígena ou quilombola, sendo residente ou não da comunidade. Para a homologação das inscrições, a documentação apresentada será analisada por uma comissão especial, composta por representantes de lideranças indígenas e quilombolas e docentes da UFPA.

O candidato poderá indicar até duas opções de cursos. Caso não seja aprovado na primeira opção, o estudante poderá concorrer às vagas não preenchidas no curso escolhido na segunda opção. As vagas que não forem ocupadas por representantes de um grupo podem ser ocupadas automaticamente por candidatos do outro grupo.

A seleção será realizada em duas etapas: a primeira será a prova de redação em Língua Portuguesa, prevista para ocorrer em janeiro de 2022. Já a segunda será uma entrevista, que deverá ser realizada em fevereiro de 2022. Ambas as etapas terão caráter classificatório e eliminatório. As provas para candidatos indígenas serão realizadas em Altamira e Belém, e as provas para candidatos quilombolas ocorrerão em Abaetetuba, Belém, Castanhal, Cametá e Soure.

