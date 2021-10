IFPA oferta 450 vagas para cursos técnicos e de graduação em Bragança

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Unificado (PSU) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA). São 450 vagas para 11 cursos técnicos e de graduação ofertados em Bragança (PA), com início previsto para 2022. Gratuitas, as inscrições podem ser feitas até 12 de novembro pelo site prosel.ifpa.edu.br.

Este ano, o processo seletivo do IFPA não terá a aplicação de provas, consistindo apenas na avaliação do desempenho escolar dos candidatos. Candidatos com dificuldade de acesso à internet podem fazer a inscrição diretamente no campus, onde foram reservados computadores para as inscrições. Também é possível tirar dúvidas presencialmente sobre o edital e os documentos exigidos.

O PSU 2022.1 terá três fases. A primeira delas é classificatória e consiste na inscrição e classificação dos candidatos, com base no desempenho escolar. Nesta etapa, os candidatos devem apresentar documentos que comprovem as notas ou conceitos. A segunda fase é eliminatória, com a realização de procedimento de heteroidentificação dos estudantes autodeclarados pretos ou pardos. Na terceira e última fase, será analisada a documentação para habilitação de matrícula dos candidatos aprovados, conforme prevê o edital.

Cursos - As vagas estão distribuídas entre cursos técnicos integrados, que oferecem a formação profissional associada ao Ensino Médio; cursos técnicos subsequentes, para estudantes que já concluíram o médio e buscam a formação profissional; e cursos de graduação, para quem já concluiu o Ensino Médio e busca a formação em nível superior.

Os cursos técnicos integrados são Pesca, Informática, Edificações, Aquicultura e Meio Ambiente. Todos têm duração de até quatro anos e são realizados simultaneamente ao Ensino Médio. Podem participar da seleção estudantes concluintes do Ensino Fundamental ou ensino equivalente.

Para alunos que já concluíram o Ensino Médio, o IFPA campus Bragança oferta o curso técnico subsequente em Agropecuária, um curso de grau técnico com até dois anos de duração voltado exclusivamente à formação profissional.

O IFPA campus Bragança também oferta 210 vagas para cursos de Graduação, direcionados a concluintes do Ensino Médio. As opções são em Ciências Biológicas, Física, Geografia, Gestão Ambiental e Agroecologia.

Em todos os casos, a avaliação ocorrerá com base no desempenho escolar dos candidatos, que deverá ser comprovado com a documentação adequada, conforme orientação do edital. As informações completas sobre o PSU 2022.1 e também o formulário para inscrição podem ser consultadas no site prosel.ifpa.edu.br, onde também são feitas as inscrições até 12 de novembro.