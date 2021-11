Fundação Carlos Gomes abre inscrições para o curso de Bacharelado em Música

A Fundação Carlos Gomes (FCG) e o Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG) estão com inscrições abertas para o curso de Bacharelado em Música. Serão ofertadas 40 vagas nas habilitações instrumento, canto, composição e arranjo, e regência de bandas. O formulário de inscrição segue disponível até o dia 30 de novembro. Mais informações constam no edital, que deve ser lido atentamente.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O EDITAL

Além disso, também já estão disponíveis as solicitações para pedidos de isenção da taxa de inscrição para candidatos que se enquadrem na condição de pessoa com deficiência (PCD) ou com hipossuficiência econômica. Poderão se inscrever no processo seletivo os candidatos que concluíram ou concluirão a 3° série do Ensino Médio ou equivalente até o período de matrícula do Bacharelado para o ano letivo de 2022.

Para realizar as inscrições, o candidato vai precisar seguir algumas regras: deverá possuir um endereço de e-mail Google válido e único, ou seja, que não tenha sido utilizado por outro candidato, sendo este meio eletrônico obrigatório; preencher completamente o formulário e fazer indicação se é PCD e quais necessidades especiais a serem atendidas, caso houver, ou se é candidato de ampla concorrência. O candidato que precisar corrigir os dados pessoais e a solicitação de inscrição, deverá ir diretamente na coordenação do curso de Bacharelado em Música do IECG, localizado na Avenida Gentil Bittencourt, 977.

A seleção para ingresso no curso será feita em três provas: prova específica 1 (PE1), de caráter teórico e outra prova específica 2 (PE2), de caráter prático; e a prova de redação (PR). A PE1 será realizada no dia 13 de janeiro e a prova prática PE2, será aplicada no dia 14 de janeiro. Já a prova de redação será feita no dia 16 de janeiro.

As solicitações de inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, pela site da Fundação (http://www.fcg.pa.gov.br) até o dia 30 deste mês. A taxa de inscrição custa 80 reais e os resultados definitivos das provas serão divulgados no dia 22 de janeiro.

(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)