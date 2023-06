Três cidades paraenses atingidas por chuvas receberão R$ 1,7 milhão em recursos federais

Três cidades paraenses atingidas por chuvas intensas receberão R$ 1,74 milhão em repasses do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), com o objetivo de garantir assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura nesses locais. Estão na lista Cachoeira do Piriá (R$ 842,8 mil), São João do Araguaia (R$ 630,4 mil) e São Geraldo do Araguaia (R$ 271,1 mil). Os recursos serão usados na compra de cestas de alimento, colchões de solteiro e kits de dormitório, higiene pessoal e limpeza.

Em todo o Brasil, o repasse foi de mais de R$ 8,1 milhões a 16 cidades afetadas por desastres nos estados da Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Desde o início do ano, já foram repassados pelo MIDR mais de R$ 658,1 milhões para ações de proteção e defesa civil em todo o Brasil. São recursos para assistência humanitária, restabelecimento de serviços essenciais, reconstrução de infraestrutura e moradias atingidas pelo desastre e para a Operação Carro-Pipa, que leva água potável a municípios do semiárido brasileiro.

Rio Grande do Sul em estado crítico

O estado com mais cidades beneficiadas nesta segunda-feira é o Rio Grande do Sul. Serão destinados quase R$ 3,1 milhões a seis cidades. O maior repasse, de R$ 831,1 mil, será para o município de Maquiné, um dos mais afetados pelo ciclone extratropical que atingiu o litoral norte gaúcho há cerca de 10 dias. Os recursos serão usados na compra de cestas básicas, kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório, colchões e combustível, além de aluguel de veículos. A cidade receberá, ainda, um repasse de R$ 125 mil por conta de estiagem, registrada em fevereiro.

Também atingida por enxurradas em consequência do ciclone extratropical, a cidade de Caraá vai ter acesso a R$ 926,4 mil para a compra de itens de assistência humanitária para a população atingida. Por outro lado, as cidades de Entre-Ijuís, Horizontina e Coronel Barros, atingidas pela estiagem, vão receber, respectivamente, R$ 616,4 mil, R$ 358,4 mil e R$ 74,4 mil para a compra de cestas básicas.

Já a cidade de Santo Antônio do Planalto, que também enfrenta a estiagem, receberá R$ 214 mil para a compra de combustível, cestas básicas e tanques para transporte e distribuição de água.

Minas Gerais

O município de Itaobim vai receber R$ 110 mil para reconstrução de duas moradias afetadas por inundações, enquanto Mercês terá acesso a R$ 439,9 mil para reconstrução de muro, recuperação de via pública e construção de ponte de madeira sobre o córrego Espírito Santo.

Maranhão

A cidade de Arari vai contar com R$ 262,7 mil e Presidente Juscelino, com R$ 346,5 mil. Ambas foram afetadas por inundações e utilizarão os recursos na compra de cesta básica, kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório e colchões.

Bahia

O município de Poções receberá mais de R$ 1,2 milhão para reconstrução de unidades habitacionais atingidas por chuvas intensas.

Rio Grande do Norte

Também devido a fortes chuvas, Caraúbas obterá o repasse de R$ 177,8 mil, que será usado no restabelecimento da passagem molhada do Poço da Baixa e das pontes do Centro e do Alto São Severino.

Santa Catarina

Por fim, Praia Grande irá receber R$ 615,1 mil para a compra de cestas básicas, kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório, colchões e combustível, além do aluguel de veículos.