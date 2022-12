Trecho da nova orla de Tucuruí é inaugurado e recebe público no sudeste do Pará

Nesta terça-feira (27), um trecho com quase 460 metros da orla de Tucuruí, no sudeste do Pará, foi inaugurado e aberto para a população e turistas. Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), as obras prosseguem nos trechos 1 e 3, já atingindo 70% dos serviços projetados para dotar a cidade de uma janela para o Rio Tocantins. O governador Helder Barbalho participou da inauguração e, durante a agenda na cidade, foram entregues 30 coletes balísticos para o órgão municipal de trânsito.

“Muito feliz em poder estar na cidade de Tucuruí neste momento, em que a parceria do governo do Estado com a prefeitura permite com que a cidade possa ganhar este equipamento. Esta é a primeira etapa da orla do município, um novo ponto de encontro, de lazer, para que as famílias de Tucuruí possam desfrutar da beleza do Rio Tocantins, do quão lindo é este novo cartão postal para a cidade. E isto eu festejo, porque traz oportunidades de lazer e ambientes de visitação, mas também impulsiona a oportunidade de emprego e renda, e o estímulo ao turismo", destacou o chefe do Executivo Estadual.

VEJA MAIS

O prefeito de Tucuruí, Alexandre Siqueira, frisou que a união entre Governo e Prefeitura é benéfica para a população. “Com certeza, hoje é um dia muito importante para a cidade de Tucuruí. Essa parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado era o anseio de muitas décadas. Não havia essa sinergia. Com certeza, a população de Tucuruí é quem ganha com isso”, disse o gestor.

A nova orla de Tucuruí foi projetada com paisagismo, pavimentação asfáltica, sistema de drenagem, iluminação, mirantes, farol, áreas de lazer com quiosques, calçadão, sinalização e estacionamento, com pontos de acessibilidade. Por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), Helder Barbalho entregou coletes balísticos para fortalecer a segurança dos agentes de trânsito do município. A cidade foi a 13ª a receber coletes balísticos em 2022. A meta da Segup é beneficiar 63 municípios com a cessão de 1.100 equipamentos.

"Nós estamos equipando particularmente os municípios, visando potencializar as guardas e órgãos municipais que atuam de forma integrada com as polícias Militar e Civil, de maneira absolutamente estratégica, para que nós possamos reduzir a criminalidade em todas as regiões do Estado. Portanto, hoje estamos em Tucuruí firmando esta parceria e trazendo equipamentos e apoio para que o órgão de trânsito do município possa, cada vez mais, estar estruturado para que possa colaborar com a oferta de paz para a nossa população", enfatizou Helder Barbalho.