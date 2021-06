Traficante é preso com drogas escondidas nas nádegas

João Paulo Gonçalves dos Santos foi preso por tráfico de drogas, na noite da última terça-feira (15), em Parauapebas. O suspeito foi flagrado com uma quantidade de crack e cocaína. Outra quantidade de maconha foi encontrada em sua residência.

João Paulo foi avistado e abordado. Ao perceber a ação da Polícia Militar, tentou se desvencilhar de uma sacola com petecas de crack prontas para a comercialização. A ação foi avistada pelos policiais e, após passar por revista mais detalhada, foi encontrado um pacote de oito gramas de cocaína entre as nádegas do suspeito.

O traficante foi levado até a casa onde mora, para que a polícia pudesse recolher seus documentos e apresenta-lo à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil. A guarnição aproveitou para também revistar a residência de João Paulo, onde um pequeno pacote de maconha foi encontrado. Ele prestou depoimento na sede policial, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e conduzido para a prisão.