Sextou em Salinas! Famílias reunidas e grande fluxo marcam a praia do Atalaia nesta sexta

O pôr do sol desta sexta-feira (19), na praia do Atalaia, no município de Salinópolis, no Pará, embalou famílias que tradicionalmente voltam ao local durante as férias, assim como os visitantes de primeira viagem. O movimento foi grande com veículos na areia, crianças brincando, banho de água salgada e muita diversão.

O movimento intenso na praia revela histórias diversas entre os veranistas. Foi assim com a tocantinense Aidê Borges, que veio de Palmas, no Tocantins, pela primeira vez em meados de 2005 e desde então não abre mão das férias no Sal. Ela conta que veio a Belém inicialmente para visitar um familiar que reside na capital paraense, e aos poucos se apaixonou pela terra e pelos costumes. Nas suas palavras, “ama salinas e sempre vai voltar”.

Para o carpinteiro Eric dos Santos e sua família, que realizaram hoje o sonho de conhecer o Atalaia, a nova experiência vai ficar marcada como uma das melhores lembranças juntos. O veranista explica que a família tem o costume de sempre viajar e Salinas já estava entre a lista de desejos. “Nós somos cinco, então temos que ter sempre uma programação e esse ano a gente disse que ia vir em Salinas, e veio passar quatro dias”, afirma.

Além da primeira vez em Salinas e no Atalaia, Eric também comemora a primeira vez em um show na praia. A família vai prestigiar o show do cantor Wesley Safadão, entre outros que ocorreram na programação de verão. “A gente veio conhecer tudo por aqui”, afirma o veranista empolgado.

Tradição de família

Outra família que protagonizou esta sexta-feira foram os Do Mar, nome que representa a essência da família intrinsecamente ligada a Salinas. Isabela do Mar conta que era trazida ao Atalaia desde pequena, tradição que começou antes dela e segue até hoje com os mais novos. “A minha avó é de um município próximo, Santo Antônio de Urindeua, e eu sempre vim com o meu pai, assim como ele vinha com os meus avós”, explica Isabela.

A veranista relata que, aos poucos, Salinas se tornou parte da memória da família Do Mar. Nas suas lembranças, as brincadeiras na areia ainda voltam à tona quando olha para a prima mais nova, que repete a tradição sendo trazida pelos familiares e dando continuidade ao legado de gerações marcadas pela praia do Atalaia.