'Toda a Cidade Nova está cheia de lixo', reclama moradora sobre falta de coleta em Ananindeua

A cidade de Ananindeua enfrenta um grave problema de coleta de lixo, afetando a rotina e a saúde de seus moradores. Em diversos bairros, o serviço de recolhimento não tem sido realizado com regularidade, e o acúmulo de resíduos tem se tornado uma preocupação crescente para a população.

Dona Odália Alves Assunção, dona de casa e moradora da Cidade Nova, descreveu como essa situação tem impactado seu dia a dia. “Moro na rua Travessa WE 28, mas passo todos os dias aqui na Avenida Dr. Nonato Sanova, e é sempre assim: essa sujeira. A coleta não passa há três semanas”, relatou.

Dona Odália Alves, Moradora da Cidade Nova (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

A dona de casa conta que, na travessa onde mora, os coletores de lixo não entram em todas as ruas. “Quando eles passam nas travessas, não entram em todas as ruas. Só coletam o lixo de alguns pontos, e os moradores precisam levar os sacos até uma esquina onde o caminhão passa ou pagar R$ 10 para que entrem na rua com o caminhão”, explicou.

VEJA MAIS

Lixo acumulado em vários pontos

Segundo Odália, o problema afeta não só sua rua, mas também outras áreas do bairro. “Toda a Cidade Nova está cheia de lixo. Dá para ver montes em várias ruas. Parece que a cidade está entregue às baratas”, desabafou.

A moradora também relatou que o problema parece estar relacionado a dívidas da prefeitura com a empresa responsável pelo serviço de coleta. “Dizem que a prefeitura está devendo milhões para o lixão. Então, por que não pagam essas dívidas e resolvem essa sujeira?”, questionou.

A poucos metros da Avenida Dr. Nonato Sanova, outro acúmulo de lixo é visto no canteiro da Avenida Arterial 18, também na Cidade Nova. O lixo toma conta do local e prejudica a passagem de pedestres. A situação se torna ainda mais desagradável devido ao mau cheiro na avenida.

Lixo no canteiro central da Avenida Arterial 18 (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

População tenta encontrar soluções

Mesmo diante das dificuldades, Odália busca minimizar o impacto ambiental separando o lixo reciclável. “Eu separo tudo o que é descartável. Mas isso não resolve o problema da cidade. A quantidade de lixo acumulado é muito grande”, lamentou.

Além disso, o aumento do IPTU também foi motivo de reclamação. “Disseram que aumentaram o IPTU por causa do lixo, mas o serviço não melhorou. Não é justo pagar mais e viver assim, cercados por sujeira”, criticou.

Impacto na saúde e na qualidade de vida

O acúmulo de lixo nas ruas não afeta apenas a estética da cidade. Ele representa um risco para a saúde pública, com a proliferação de insetos, mau cheiro e doenças. “Perto da igreja do Amparo, onde moro, o lixo toma conta da rua. O cheiro é insuportável, e a gente vive com medo de pegar alguma doença”, disse Odália.

A insatisfação dos moradores se reflete também na política. Odália afirmou estar arrependida de ter votado no atual prefeito. “Votei nele nas duas eleições e também na mulher dele. Meus dois filhos também votaram. Mas, para fazer isso com a gente, não é justo”, lamentou.

Falta na coleta de lixo em Ananindeua Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal Foto: Carmem Helena | O Liberal

Prefeitura ainda não se posicionou

Até o momento, a Prefeitura de Ananindeua não se manifestou oficialmente sobre a situação. Os moradores, no entanto, seguem aguardando por uma solução definitiva para o problema.

Enquanto isso, o lixo continua se acumulando pelas ruas, gerando indignação e prejudicando a qualidade de vida de quem vive na cidade. “A gente só quer o básico: que o lixo seja recolhido regularmente. É pedir muito?”, finalizou Odália.