Teste de balneabilidade aponta que Alter do chão está própria para banho

As denúncias sobre a turbidez da água do Rio Tapajós, na área que banha a praia de Alter do Chão, localizada em Santarém, no Pará, completaram 3 meses e, finalmente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) divulgou nesta quarta-feira (16) que o teste de balneabilidade, realizado em janeiro deste ano, apontou que a água está própria para banho.

VEJA MAIS

A coloração diferente começou a chamar atenção da população no final do ano passado, dois meses depois a Polícia Federal emitiu um laudo onde apontou que a turbinez da água foi causada pelo garimpo ilegal da região.

Testes nas praias de Santarém

A partir dos testes realizados ainda no mês de janeiro e com resultado divulgado hoje (16), as amostras coletadas nas praias de Alter do chão, Pajuçara, Maracanã e Ponta de Pedras foram classificadas como própria/excelente, conforme padrões estabelecidos pela Resolução Conama 274/2000.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, o estudo ressaltou que o bom resultado foi conseguido tanto para o parâmetro microbiológico mais restritivo - Escherichia coli - quanto para o menos restritivo - Coliformes termotolerantes. A próxima coleta deve ser realizada no mês de maio, conforme informou a Sema.

Em fevereiro desse ano a Polícia Federal divulgou um laudo apontando que as atividades de garimpo ilegal no região de Alter contribuem decisivamente à poluição da bacia tapajônica, incluindo influência sobre a coloração das águas em Alter do Chão.

O laudo da PF alertou também para a questão do uso de produtos químicos como mercúrio e cianeto em garimpos da Calha Norte. Vale ressaltar que testes de balneabilidade, como esse realizado pela Sema, não verifica a presença ou não dos poluentes citados pela PF.