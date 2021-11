Termina nesta sexta-feira (19) o prazo para inscrição no PS 2022 da UFPA

Nesta sexta-feira (19) é o último dia para realizar as inscrições no Processo Seletivo 2022 da Universidade Federal do Pará (PS UFPA 2022). Os estudantes interessados tem até às 23h59 para efetuar a inscrição, que deve ser realizada exclusivamente de forma on-line, por meio do site do Centro de Processos Seletivos da UFPA (ceps.ufpa.br).

A taxa de inscrição tem o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) e pode ser paga por meio de boleto bancário, até o dia 10 de dezembro de 2021. Para participar da seleção os candidatos devem ter inscrição homologada no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) referente ao ano de 2021.

Ao todo, a instituição ofertará 7.531 vagas, em 197 cursos, nos 12 campi da UFPA, sendo 176 vagas a mais que o número ofertado no PS 2021.

O ingresso dos estudantes classificados no PS 2022 ocorrerá em 2022, conforme o tipo de entrada de cada curso ofertado, disponível no Anexo 1 do edital, e o Calendário Acadêmico 2022 da UFPA, disponível no site da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (www.proeg.ufpa.br).

Isenção

Os estudantes que comprovarem ter cursado todo o ensino médio ou equivalente em escola da rede pública ou ter sido bolsista integral em escola da rede privada também tem até hoje (19) para solicitar a isenção da taxa de inscrição, em formulário específico no site do CEPS.

Para todos os candidatos, o prazo final do pagamento da taxa é no dia 10 de dezembro. Candidatos que tiverem o pedido de isenção indeferido também deverão pagar o boleto de inscrição até essa data.