temporal destrói casas e deixa moradores de anapu sem energia

Uma forte chuva deixou moradores de Anapu, no sudoeste paraense, sem energia na tarde de terça-feira (27/8). Além da interrupção na luz, o temporal destelhou casas da região. Não há relato de feridos. De acordo com a Equatorial Pará, o fornecimento de energia no município foi restabelecido na mesma noite.

“A Equatorial Pará informa que o fornecimento de energia no município de Anapu foi restabelecido na noite desta terça-feira por equipes que trabalharam sem medir esforços. A interrupção ocorreu devido às fortes chuvas e ventanias que atingiram a região”, informou a distribuidora.

VEJA MAIS

Além disso, a Equatorial reforçou aos clientes que para realizar solicitações devem entrar em contato nos canais de atendimento oficiais. Os canais são: agências ou postos credenciados; aplicativo Equatorial Energia; 0800 091 0196; o site www.equatorialenergia.com.br; ou pela Clara no WhatsApp (91) 3217-8200.

O Grupo Liberal tenta contato com a Prefeitura de Anapu e aguarda retorno.