Super teia de aranhas é visto em vila no Lago Grande, em Santarém (PA)

No final de semana, moradores da Vila Curuai, região do Lago Grande, no município de Santarém (PA), no oeste do Pará, verificaram um fenômeno curioso: uma super teia construída por aranhas tomou conta de grande parte de uma região com vegetação e de rio, deixando assustados e curiosos os trabalhadore rurais da região. Um grande "manto branco" apresentou-se por cima de plantas, terra e água. Nas redes sociais, circularam imagens do fenômeno, chamando a atenção do público. A bióloga e professora da Universidade Federal Rural do Pará (UFRA), Andréa Bezerra, conferiu informações sobre o fato e destacou que as aranhas são animais que normalmente vivem em solitárias, e, dependendo do hábito, muitas constroem teias, outras caçam por emboscada, outras mimetizam o ambiente. "Então, as que constroem teias, normalmente elas são solitárias, mas existem espécies que caçam e vivem em grandes populações, todas juntas, por isso a construção da teia é tão grande. Provavelmente, elas devem ter se reproduzido, devem ter encontrado o recurso adequado para a alimentação, se juntaram algumas e construíram essa grande teia", destaca.

"Essa teia é resultado dessa comunidade muito grande, de várias da mesma espécie. Elas acabam construindo essas teias, não é incomum. Existem várias localidades em que isso acontece. Essa população deve ter aumentado, para que tivesse essa possibilidade de construir essa grande teia, provavelmente foi o aumento de recursos alimentares. Aranhas normalmente se alimentam de insetos; então, pode ter havido uma modificação no ambiente, os insetos aumentaram em número e as aranhas também", pontua a professora. Para identificação da espécie de aranha responsável pela super teia em Santarém, a bióloga necessitaria ter uma imagem do aracnídeo.

A super teia facilita a caça, porque "o inseto facilmente cai na teia, e como são muitas aranhas, elas rapidamente capturam a presa". A medida da teia vai depender do tamanho da população e ela pode ser aumentada, porque se existem muitas aranhas, elas vão conseguindo alimentação e vão se reproduzir. Tudo está relacionado com a estabilidade do ambiente (alimentação para as aranhas). No período mais quente, a quantidade de insetos não é tão grande, ou seja, as aranhas buscam um período com maior fartura de alimentos. Quanto maior a população, maior é o tamanho da teia.

sse tipo de teia em grandes proporções é comum na Amazônia, como pontua a professora Andréa Bezerra. "Em diversos locais, eu já observei, mas eu ainda não tinha observado uma teia tão grande", acrescenta. Essa aranha é bem pequena, com cerca de um centímetro ou um centímetro e meio, e tem o veneno proporcional à presa que ela consome, os insetos. O que não significa que não vá causar algum incômodo se picar um ser humano. No caso de a super teia em área de produção agrícola, vai trazer prejuízo para o agricultor. "Essas teias deixam a vegetação na qual elas estão clorótica, a não consegue fazer fotossíntese, porque a teia funciona como um sombrite para a vegetação, isso acaba comprometendo a planta, e a gente sabe que a planta precisa fazer fotossíntese para ter energia para gerar frutos, para gerar o produto que o agricultor está esperando", diz a professora. Nesse caso, eventualmente, é preciso fazer a retirada da teia, usando, por exemplo, luva de couro e macacão.

Balonismo

Claudia Xavier e Fabián García, biólogos e estudantes de doutorado no Laboratorio de Aracnologia do Museu Paraense Emílio Goeldi, também analisam o fenômeno verificado em Santarém (PA). Segundo os dois pesquisadores muitas espécies de aranhas usam um processo de dispersão chamado "balonismo" [balloning, em inglês]. Elas nascem todas juntas, permanecem um tempo com sua mãe e, posteriormente, precisam encontrar novos caminhos por diversos motivos (competição por alimentos, busca de parceiros/as sexuais diferentes do núcleo familiar). É, então, que ocorre a dispersão. O balonismo consiste em levantar o abdômen e soltar fios de seda ao ar, flutuando assim em busca de novas terras.

"Para compreender melhor o processo, podemos fazer uma analogia com uma pipa. Assim como uma pipa é sustentada no ar pela ação do vento nos fios que a seguram, as aranhas utilizam sua seda para criar uma espécie de "paraquedas", permitindo que sejam transportadas pelo vento (ou até mesmo pelo campo elétrico do planeta) para locais distantes. Ao se lançarem no ar e viajarem grandes distâncias, as aranhas têm a oportunidade de encontrar novos territórios com recursos abundantes e potenciais parceiros reprodutivos". Podem, então, fugir de uma área alagada, de acordo com as imagens do fato em Santarém (PA). "Ali parece uma região que está seca, mas provavelmente encherá de novo e alagará (podemos até ver um barco no vídeo). É uma estratégia de sobrevivência".

De acordo com os pesquisadores, "essa ocorrência (a super teia) é comum em várias regiões do mundo, incluindo a Amazônia". "Muitas vezes, acontece muito rápido e não conseguimos perceber. No entanto, sua frequência pode variar dependendo das condições climáticas e ambientais. Geralmente, é associada a períodos de chuva, alagamentos ou à época de reprodução e dispersão das espécies.

A super teia pode ser observada várias vezes ao longo do ano, às vezes de forma mais evidente e outras vezes de forma mais discreta. Regiões como a Austrália, Colômbia, Argentina e Uruguai também são conhecidas por apresentar esse fenômeno. Aqui, na Amazônia, podemos encontrar ainda aranhas do gênero Anelosimus que vivem em colônias e podem construir super teias mas não com o objetivo da dispersão, e, sim, de capturar suas presas. É possível encontrar essas aranhas aqui mesmo em Belém, em áreas como o Parque do Utinga, por exemplo". Claudia e Fabián destacam que os agricultores não precisam se preocupar com a super teia, e ressaltam que as aranhas são controladoras de populações de mosquito.