Mulher descobre aranha viva no ouvido após escutar movimento dentro da cabeça; vídeo

Após escutar cliques e movimentos intensos dentro da cabeça, uma mulher de 64 anos de Taiwan, na China, decidiu procurar um médico especialista. Após quatro dias, a paciente, então, descobriu que o incomodo era provindo de uma aranha alojada dentro do ouvido. “Ela não sentiu dor porque o aracnídeo era muito pequeno. Tinha apenas 2 ou 3 milímetros”, explica o médico Tengchin Wang, coautor do relato de caso. O material foi publicado na revista científica New England Journal of Medicine, no último sábado (21).

Assista ao vídeo:

O aracnídeo viveu no ouvido da mulher tempo o suficiente para trocar de exoesqueleto, que também ficou no canal auditivo. Wang destaca que já viu casos de formigas, mariposas, baratas e mosquitos nos ouvidos de pacientes, mas que é a primeira vez que vê uma aranha que tivesse se transformado. Ainda segundo os autores do artigo, é raro encontrar um inseto nesses espaços, mas não inédito.

Em agosto deste ano, por exemplo, a residente de medicina Paula Avalos, da Colômbia, retirou uma barata morta de dentro do ouvido de uma paciente. Em entrevista ao jornal o La Prensa, Paula conta que a mulher chegou ao hospital relatando uma forte dor, que começou sem motivo aparente.

A causa do incômodo nessas situações se dá por conta do inseto buscar um caminho para sair. No entanto, ele fica preso nos ductos e acaba arranhando o tímpano. Geralmente, os animais entram no ouvido enquanto as pessoas estão dormindo.

