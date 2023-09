Médica retira barata do ouvido de paciente após queixa de dor; vídeo

Uma colombiana viralizou após postar um vídeo removendo uma barata que estava dentro do ouvido de uma paciente. As imagens ganharam notoriedade no Tik Tok acumulou mais de 2,1 milhões de visualizações, além de 38,2 mil curtidas e 10,9 mil comentários.

A responsável por essa intervenção é a médica Paula Avalos, que atualmente está em residência no Hospital Departamental de Villavicencio, situado na região de Meta, na Colômbia. Em seu post, Paula enfatizou: "Malditas baratas".

VEJA MAIS

Pelo vídeo dá para ver o empenho da profissional em extrair o inseto. As imagens impactantes revelam um objeto escuro e arredondado alojado no ouvido da paciente. Com extrema precisão, a médica utiliza uma pinça longa e metálica para tentar retirar o intruso. A primeira tentativa de remoção não obtém êxito, e Paula, com cuidado redobrado, faz uma segunda tentativa, finalmente retirou.

A paciente, que preferiu não ser identificada, relatou que sentiu como se sua orelha estivesse "estourando", mas só procurou atendimento médico após a persistência da dor, conforme relatado pelo jornal Daily Mail. A médica Paula Avalos comentou sobre a frequência surpreendente desse tipo de incidente, afirmando: "É mais comum do que se imagina", em resposta a um dos comentários na publicação do TikTok.