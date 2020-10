Homem descobre aranha gigante escondida em fone de ouvido

O australiano Olly Hurst publicou um vídeo nas redes sociais alertando as pessoas sobre os riscos de não checar certos acessórios de uso diário antes de utilizá-los. O que pouca gente deve fazer é verificar, por exemplo, itens como fones de ouvido. E foi dentro de um deles que Olly encontrou, sem querer, uma aranha gigante.

Os fones usados por ele são do tipo abafador de som, um EPI para proteção do ouvido em locais de ruídos muito altos, já que ele trabalha em obras. No início deste mês, antes de começar as atividades do dia, o australiano repetiu um ato cotidiano: colocou o fone sobre as orelhas. Mas, desta vez, sentiu cócegas e resolveu verificar o que havia. Ao retirá-lo, se deparou com a aranha alojada em uma das conchas.

Por sorte, tratava-se de uma espécie conhecida como aranha-caçadora, que só ataca quando é ameaçada. No vídeo compartilhado com os amigos, Olly exibiu o aracnídeo “morando” no fone de ouvido.