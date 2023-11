Cantor de forró morre depois de ser picado por aranha e rosto começar a escurecer, diz família

O cantor de forró Darlyn Morais morreu no Hospital Geral de Palmas (HGP) depois de sofrer uma picada de aranha e o rosto começar a escurecer, segundo a família. O artista apresentou reações alérgicas desde a semana passada e morreu no início da manhã desta segunda-feira (6).

Segundo a esposa do cantor, Jhullyenny Lisboa Silva, o marido começou a passar mal no dia 31 de outubro. "Ele sentiu fraqueza pelo corpo e começou a escurecer o rosto na terça-feira da semana passada. Procurou hospital e foi internado neste domingo no HGP", disse.

É possível que a picada tenha ocorrido na casa da família, em Miranorte do Tocantins.

A Secretária de Estado de Saúde (SES) confirmou o falecimento e declarou que a causa ainda está sob investigação. "A Secretária de Estado da Saúde (SES) informa que o paciente Darlyn Morais foi acolhido no Hospital Geral de Palmas (HGP), mas infelizmente foi a óbito, por causa ainda em investigação. A SES-TO lamenta o ocorrido e roga a Deus o conforto de todos os familiares e amigos."

O cantor foi levado primeiro para o hospital de Miranorte, onde recebeu alta na sexta-feira (3). A família diz que, por conta própria, resolveu procurar o HGP, que é o hospital público de maior complexidade do estado.

De acordo com a esposa, a morte foi confirmada às 8h desta segunda-feira (6). O corpo, porém, ainda será levado para o Instituto Médico Legal (IML) onde serão feitos exames para confirmar as causas.

Jhullyenny Lisboa diz que a filha deles, de 18 anos, também foi picada e começou a apresentar os sintomas em um dos pés. A menina foi internada e também deve ser transferida para o HGP. O estado de saúde da filha é estável.

Darlyn Morais era cantor de forró e se apresentava por diversas cidades do estado. A família é natural de Miranorte, cidade onde deve ser realizado o velório e sepultamento do cantor.