Morte de Rodrigo Amendoim: famosos lamentam a morte do influenciador; veja

O influenciador digital Rodrigo de Souza Silva, conhecido como "Amendoim", foi encontrado morto no sábado (28) em um apartamento no município de Lauro de Freitas, em Salvador. O influenciador tinha 1,5 milhão de seguidores e a notícia da morte causou comoção nas redes sociais. Vários famosos lamentaram a perda, incluindo Jojo Todynho e Tirullipa.

Jojo Todynho contou que se encontrou com Rodrigo algumas vezes, disse que ele foi bastante educado e que gostava de assistir os vídeos dele. Ela também fez um alerta para os seguidores sobre saúde mental. "Saúde mental não é brincadeira, depressão não é frescura. Não venda seus olhos para a sua realidade, para viver uma fantasia. Se você sabe que tem problema, cuide-se. Em todos os aspectos da sua vida, se cuida", afirmou a artista.

Tirullipa postou uma foto do influenciador baiano com a frase: "Muitas das vezes quem mais nos faz sorrir são as pessoas que mais sofrem no seu íntimo e precisam de ajuda". Através de seus Stories, o humorista também falou sobre depressão.

Personalidades como Aila Menezes, Chef Lili Almeida, Tony Salles, Lore Rufis e o atacante do Cuiabá Deyverson também lamentaram a morte de Amendoim.

Saiba onde buscar ajuda

Pessoas que sofrem com depressão e não conseguem buscar ajuda de profissional de saúde ou, mesmo aquelas com risco de suicídio, podem ainda buscar apoio em conversas com os voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV), em parceria com o SUS (Sistema Único de Saúde), pelo número 188. Por esse canal de comunicação, os cidadãos recebem apoio em momentos de crise.

Em casos de emergência, a população deve recorrer ao Samu 192, às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Pronto-Socorros e o setor de Emergência Psiquiátrica do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém.

