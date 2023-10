Jojo Todynho faz alerta sobre cuidado com saúde mental após morte do influenciador Rodrigo Amendoim

A funkeira Jojo Toddynho publicou uma série de Stories, no Instagram, na tarde deste (29), alertando aos seguidores sobre cuidar da saúde mental. As postagens feitas pela cantora foram compartilhados após a notícia da morte do influenciador Rodrigo Amendoim, encontrado sem vida no seu apartamento na Bahia, se espalhar pela internet.

Nos vídeos, Jojo aconselhou os jovens a serem realistas e não mascararem suas vidas na internet. Além disso, ela alertou sobre “saúde mental não ser brincadeira, e nem depressão frescura”.

“Parem de se basear em festa de artista, vivam a realidade. Vou passar por cima de quem eu sou de verdade para impressionar quem?”, questionou ela aos seguidores.