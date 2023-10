Influenciador Rodrigo Amendoim é encontrado sem vida no próprio apartamento na Bahia

O influenciador digital e humorista Rodrigo de Souza Silva, conhecido na internet como Rodrigo Amendoim, de 24 anos, foi encontrado sem vida dentro do apartamento onde morava, na cidade de Lauro Freitas, na Bahia, no último sábado (28). A notícia do falecimento do comediante foi dada pelo amigo de Rodrigo, Christian Bell, nas redes sociais. Amendoim tinha um filho de 9 meses, fruto do relacionamento com Luise Barros.

Os policiais foram até a residência após receberam uma denúncia de disparos de arma de fogo no local. Ao chegar no local, o rapaz foi encontrado em cima de uma cama, com uma pistola e um carregador ao lado do corpo. No entanto, a PM informou que “as circunstâncias da morte estão sendo apuradas”.

Amendoim tinha 1,4 milhão de seguidores, e após a sua morte, ganhou mais de 300 mil novos fãs. Na internet, ele aparecia em vídeos compartilhando seu dia-a-dia e dava conselhos amorosos recheados de humor. A última publicação do influenciador foi no dia 10 de outubro.