Morre a influencer Karol Eller, apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro em SP

Na noite desta quinta-feira (12) a influencer Karol Eller, apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), morreu em São Paulo. Momentos antes, ela havia publicado nas redes sociais mensagens com afirmações como “perdi a guerra” e “lutei pela pátria”.

Em setembro, a influenciadora, que era lésbica, havia iniciado um processo de renúncia à própria sexualidade, após retornar de um retiro religioso.

O falecimento foi confirmado por diversos parlamentares, como os deputados Paulo Mansur (PL-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG), e os membros da família Bolsonaro, o deputado Eduardo (PL-SP) e o senador Flávio (PL-RJ), que lamentaram o ocorrido nas redes sociais.



“Sim, eu renunciei à prática homosexual, renunciei vícios e renunciei aos desejos da minha carne para viver em Cristo! Que Deus abençoe vocês!”, ela havia anunciado nas redes sociais.

Deputados paraenses como o delegado Caveira (PL -PA) e o delegado Toni Cunha (PL-PA) também lamentaram a morte da influencer nas redes sociais. O deputado Eder Mauro (PL-PA) escreveu "Meus sentimentos aos familiares e amigos da Karol Eller".



Karol, que era prima de terceiro grau da cantora Cássia Eller, tinha 36 anos e, antes de se tornar influenciadora digital, chegou a ser promotora de eventos e relatava como era viver nos Estados Unidos (EUA). Ela acumulava mais de 200 mil seguidores no Instagram, e 700 mil no Facebook.

No fim de 2019, após se aproximar da família Bolsonaro, foi nomeada em cargo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foi exonerada no início deste ano, após participar dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro.



Na ocasião, ela escreveu nas redes sociais que “estão procurando culpados, mas cabe a cada um de nós apresentar provas, pois fatos não podem ser contestados, de que nossa intenção era participar de uma manifestação pacífica, conforme assegura a constituição”.

Saiba onde buscar ajuda

Pessoas que sofrem com depressão e não conseguem buscar ajuda de profissional de saúde ou, mesmo aquelas com risco de suicídio, podem ainda buscar apoio em conversas com os voluntários do Centro de Valorização da Vida (CVV), em parceria com o SUS (Sistema Único de Saúde), pelo número 188. Por esse canal de comunicação, os cidadãos recebem apoio em momentos de crise.

Em casos de emergência, a população deve recorrer ao Samu 192, às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Pronto-Socorros e o setor de Emergência Psiquiátrica do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, em Belém.