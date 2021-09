Sobe para cinco o número de casos suspeitos de doença da 'urina preta' em Santarém

O 5º caso suspeito da Síndrome de Haff foi notificado nesta terça-feira (21), em Santarém, no oeste do Pará. Trata-se de uma mulher de 24 anos que passou mal em casa, foi atendida no hospital municipal de Santarém, mas por apresentar sintomas leves não precisou ser hospitalizada. Ao todo são 10 casos suspeitos no estado. Desses, três são Belém, um em Trairão e um Almeirim.

A Sespa informou que os exames sanguíneos e de urina dos casos suspeitos foram encaminhados, por meio do Laboratório Central do Estado do Pará (Lacen), para laboratório de referência e não há ainda previsão de resultado.

A secretaria não informou maiores detalhes do caso suspeito registrado em Santarém.