Sisu 2022: Unifesspa abre seleção para vagas remanescentes; saiba como se inscrever

Nesta segunda-feira (13), a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) lançou o edital das inscrições para o Processo Seletivo Especial (PSE) referente às vagas remanescentes do Sisu 2022. As inscrições seguem até o dia 19 de maio e devem ser feitas no site pse.unifesspa.edu.br. Ao todo são 479 vagas que estão distribuídas entre os 42 cursos ministrados na Unifesspa.

Ao acessar o site, o candidato deve preencher corretamente o formulário de inscrição. Depois, deve aguardar a análise dos dados e a liberação do resultado preliminar, na página ceps.unifesspa.edu.br, até o dia 6 de junho. O período de recurso é de até 48 horas após a divulgação do resultado.

Na seleção, serão admitidas notas das edições de 2017 a 2021 do Enem. O preenchimento correto da nota e do ano de referência no formulário de inscrição é imprescindível para a conferência dos dados. Caso o candidato informe o ano de referência do Enem errado, o resgate da nota será inviabilizado e o candidato será automaticamente eliminado.

Confira os cursos ofertados no PSS 2022

Neste edital, a Unifesspa tem vagas disponíveis para os seguintes cursos: Administração, Ciências Contábeis, Jornalismo, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Matemática, Ciências Biológicas, Engenharia Florestal, Letras Língua Portuguesa, Geografia, História, Medicina Veterinária, Ciências Sociais, Ciências Naturais, Engenharia da Computação, Eng. Elétrica, Eng. Mecânica, Eng. Mecânica, Eng. Química, Física, Geologia, Química, Sistemas de Informação, Ciências Econômicas, Letras Inglês e Letras Portugues. Assim, os campus que, respectivamente, possuem vagas no processo são: Marabá, Rondon do Pará, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu e Xinguara.

Cronograma completo

Inscrições: 13 a 29 de maio

Resultado preliminar: até 6 de junho

Recursos: até 48h depois do resultado preliminar

Resultado final: até 10 de junho

Publicação do edital de habilitação: 11 de junho

Matrículas: de 1 a 7 de julho

Início das aulas: 11 de julho

Serviço

Inscrições no PSS 2022 da Unifesspa, vagas remanescentes do Sisu 2022

Período: 13 a 29 de maio

Site: pse.unifesspa.edu.br