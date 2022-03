Sistema online é lançado para auxiliar na busca de pessoas desaparecidas; saiba como funciona

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) lança, no Pará, o “Sinal Desaparecidos”, ferramenta que pode auxiliar a encontrar pessoas desaparecidas mais rapidamente. O sistema permite o registro do desaparecimento pela internet e aciona, de imediato, equipes policiais em um raio de 500 quilômetros do local onde a pessoa foi vista pela última vez. A ferramenta não substitui o Boletim de Ocorrência (B.O.) na Polícia Civil (PC).

Segundo a PRF, as primeiras horas após um desaparecimento são os momentos mais importantes para iniciar as buscas, sendo um mito a ideia de esperar 24 ou 48 horas para fazer um registro. Por isso, a ferramenta deve ajudar a combater o problema o quanto antes.

Quanto mais rápido for feito o registro maiores são as chances de localizar a pessoa

O sistema deve ser acessado assim que o desaparecimento for percebido. Basta acessar o site desaparecidos.prf.gov.br e preencher os dados do noticiante e da pessoa procurada, com o nome, telefone e endereço, bem como as informações sobre como ela sumiu.

O serviço funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia. Além do site, a ocorrência também pode ser feita via telefone através do 191.

Serviço:

Sinal Desaparecidos

Denúncia via internet: desaparecidos.prf.gov.br

Denúncia via telefone: 191