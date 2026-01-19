Sinobras abre 44 vagas de emprego para técnicos em Marabá; saiba como participar

A Siderúrgica Norte Brasil (Sinobras), uma das empresas do Grupo Aço Cearense, abriu 44 vagas de emprego para profissionais com curso técnico nas áreas de Mecânica, Elétrica e Eletrônica. As oportunidades são para atuação na área de manutenção industrial, com contratação imediata, em Marabá, no sudeste do Pará.

Todas as vagas são afirmativas para mulheres e pessoas com deficiência (PcD). Os cargos disponíveis são para Mantenedor Mecânico, Mantenedor Elétrico e Mantenedor Eletrônico.

Quais são os cargos e quem pode concorrer?

As oportunidades são destinadas a profissionais com formação técnica nas áreas exigidas para cada função. Os requisitos completos podem ser consultados diretamente no site do Grupo Aço Cearense, onde as vagas estão cadastradas.

Segundo a empresa, os profissionais selecionados atuarão em uma área estratégica da operação da siderúrgica, responsável pela continuidade dos processos produtivos, pela segurança dos colaboradores e pela eficiência dos equipamentos industriais.

“A área de manutenção industrial é estratégica para a operação da siderúrgica, pois garante a continuidade dos processos produtivos, a segurança dos colaboradores e a eficiência dos equipamentos. Buscamos profissionais com formação técnica, comprometidos, que valorizem boas práticas de segurança e que estejam dispostos a se desenvolver continuamente”, afirma Janaína Bruzaca, coordenadora de Recursos Humanos do Grupo Aço Cearense.

Empresa tem mais de 100 processos seletivos abertos

Além das 44 vagas para profissionais técnicos, a SINOBRAS informou que mantém mais de 100 processos seletivos em andamento para outros cargos, como Aprendiz, Estagiário de Ensino Técnico e Superior, Operador I e Operador de Equipamentos Móveis.

Durante a seleção, também são considerados critérios como responsabilidade, trabalho em equipe e proatividade, além da qualificação técnica exigida para cada função.

Saiba como participar do processo seletivo da SINOBRAS

Os interessados em concorrer às vagas devem se inscrever de forma online. O processo é feito pelo site oficial do Grupo Aço Cearense. Veja o passo a passo:

Acessar www.grupoacocearense.com.br/sinobras

Clicar na aba “Contatos”

Selecionar a opção “Trabalhe Conosco”

Escolher a vaga desejada e realizar a inscrição

Após a inscrição, os currículos passam por uma triagem conforme os requisitos informados em cada vaga. Os candidatos com maior aderência ao perfil serão contatados para as próximas etapas, que incluem testes, entrevistas e exames médicos. Todas as fases do processo são eliminatórias.

Sobre a empresa

A SINOBRAS é uma siderúrgica do Grupo Aço Cearense instalada em Marabá e atua na produção de aços longos. A empresa passou por um processo de expansão que duplicou sua capacidade produtiva, com a implantação da Laminação 2, capaz de produzir até 850 mil toneladas por ano de aço laminado.

O projeto também incluiu a instalação de uma nova subestação e linha de transmissão de 230 kV, permitindo o uso de energia da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, da qual a empresa é sócia como autoprodutora.