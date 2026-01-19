Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Sinobras abre 44 vagas de emprego para técnicos em Marabá; saiba como participar

Oportunidades são para manutenção industrial e são afirmativas para mulheres e pessoas com deficiência

Hannah Franco
fonte

SINOBRAS abre vagas para técnicos em Mecânica, Elétrica e Eletrônica em Marabá. (Divulgação/Sinobras)

Siderúrgica Norte Brasil (Sinobras), uma das empresas do Grupo Aço Cearense, abriu 44 vagas de emprego para profissionais com curso técnico nas áreas de Mecânica, Elétrica e Eletrônica. As oportunidades são para atuação na área de manutenção industrial, com contratação imediata, em Marabá, no sudeste do Pará.

Todas as vagas são afirmativas para mulheres e pessoas com deficiência (PcD). Os cargos disponíveis são para Mantenedor Mecânico, Mantenedor Elétrico e Mantenedor Eletrônico.

VEJA MAIS

image Concurso TJPA: prazo final para inscrição de juiz termina nesta quinta-feira (15); saiba mais
Prova objetiva do certame está prevista para 22 de março de 2026

image Ensino Einstein abre inscrições para curso preparatório de Residência Médica; saiba como participar
Programa é voltado a estudantes e recém-formados e aposta em prática clínica, mentoria e simulação realística

Quais são os cargos e quem pode concorrer?

As oportunidades são destinadas a profissionais com formação técnica nas áreas exigidas para cada função. Os requisitos completos podem ser consultados diretamente no site do Grupo Aço Cearense, onde as vagas estão cadastradas.

Segundo a empresa, os profissionais selecionados atuarão em uma área estratégica da operação da siderúrgica, responsável pela continuidade dos processos produtivos, pela segurança dos colaboradores e pela eficiência dos equipamentos industriais.

“A área de manutenção industrial é estratégica para a operação da siderúrgica, pois garante a continuidade dos processos produtivos, a segurança dos colaboradores e a eficiência dos equipamentos. Buscamos profissionais com formação técnica, comprometidos, que valorizem boas práticas de segurança e que estejam dispostos a se desenvolver continuamente”, afirma Janaína Bruzaca, coordenadora de Recursos Humanos do Grupo Aço Cearense.

Empresa tem mais de 100 processos seletivos abertos

Além das 44 vagas para profissionais técnicos, a SINOBRAS informou que mantém mais de 100 processos seletivos em andamento para outros cargos, como Aprendiz, Estagiário de Ensino Técnico e Superior, Operador I e Operador de Equipamentos Móveis.

Durante a seleção, também são considerados critérios como responsabilidade, trabalho em equipe e proatividade, além da qualificação técnica exigida para cada função.

Saiba como participar do processo seletivo da SINOBRAS

Os interessados em concorrer às vagas devem se inscrever de forma online. O processo é feito pelo site oficial do Grupo Aço Cearense. Veja o passo a passo:

  • Acessar www.grupoacocearense.com.br/sinobras
  • Clicar na aba “Contatos”
  • Selecionar a opção “Trabalhe Conosco”
  • Escolher a vaga desejada e realizar a inscrição

Após a inscrição, os currículos passam por uma triagem conforme os requisitos informados em cada vaga. Os candidatos com maior aderência ao perfil serão contatados para as próximas etapas, que incluem testes, entrevistas e exames médicos. Todas as fases do processo são eliminatórias.

Sobre a empresa

A SINOBRAS é uma siderúrgica do Grupo Aço Cearense instalada em Marabá e atua na produção de aços longos. A empresa passou por um processo de expansão que duplicou sua capacidade produtiva, com a implantação da Laminação 2, capaz de produzir até 850 mil toneladas por ano de aço laminado.

O projeto também incluiu a instalação de uma nova subestação e linha de transmissão de 230 kV, permitindo o uso de energia da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, da qual a empresa é sócia como autoprodutora.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vagas de emprego

sinobras

emprego em marabá
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

COMÉRCIO EXTERIOR

Indústria e agro do Pará veem oportunidades com acordo Mercosul–UE

Tratado amplia acesso ao mercado europeu e traz desafios à produção local

19.01.26 19h54

SAÚDE

Após pedido do MP, Justiça determina interdição da URE Presidente Vargas por risco estrutural

A decisão, proferida na última sexta-feira (16), também impõe outras medidas ao Estado e atende pedido da promotora de Justiça Elaine Carvalho

19.01.26 18h30

AVALIAÇÃO

Enamed: no Pará, 66,7% dos cursos de Medicina têm desempenho satisfatório

Os resultados foram apresentados pelo Ministério da Educação nesta segunda-feira (19)

19.01.26 17h40

POLÍCIA

Dois acidentes gravíssimos com caminhões são registrados em rodovias federais no Pará

Um acidente fatal com vítima na rodovia BR-163, em Itaituba, no sentido de Miritituba, e outro acidente na BR-230, em Pacajá

19.01.26 16h44

MAIS LIDAS EM PARÁ

LISTÃO

Vestibular 2026: saiba quando será divulgado o listão da UFPA

Para esta edição do PS, a Universidade oferta 7.075 vagas, distribuídas entre os diversos campi e cursos de graduação

16.01.26 12h08

LISTÃO UFPA

Listão UFPA 2026: resultado do PS para indígenas e quilombolas será publicado na segunda-feira (19)

Foram ofertadas 382 vagas para quilombolas e 382 para indígenas, divididas nas 191 ofertas de cursos em todos os campi da universidade

16.01.26 12h52

MATRÍCULAS

Matrículas de novos alunos da rede estadual iniciam nesta segunda (19); veja como se inscrever

Voltas às aulas serão no próximo dia 2 de fevereiro em todo o Pará

19.01.26 11h07

PREMIAÇÃO

Paraenses conquistam mais de R$ 183 mil no The Wall, do Domingão com Huck; vídeo

Dupla de Belém supera desafio no game show e garante recursos para projeto de saneamento ecológico na Ilha de Cotijuba

18.01.26 16h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda