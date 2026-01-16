Ensino Einstein abre inscrições para curso preparatório de Residência Médica; saiba como participar

O Ensino Einstein abriu as inscrições para o Einstein Prepara, curso preparatório de Residência Médica direcionado a estudantes do 5º e 6º ano de Medicina e a médicos recém-formados. A iniciativa surge em um cenário de crescimento acelerado do número de profissionais no país e de aumento da concorrência por vagas em programas de especialização.

Segundo a Demografia Médica no Brasil 2025, o país formou cerca de 32 mil novos médicos em 2024. A projeção é de crescimento anual de 5% nos próximos anos, o que amplia a disputa, especialmente nas residências de acesso direto.

Diante desse contexto, o Einstein passou a oferecer uma trilha estruturada de preparação, que combina base teórica, tecnologia educacional, mentoria especializada e vivências práticas alinhadas às exigências do dia a dia da profissão.

O que é o curso Einstein Prepara?

O Einstein Prepara é um curso desenvolvido para preparar médicos e estudantes para os processos seletivos de Residência Médica, reunindo conteúdo teórico, metodologia de provas e atividades práticas que simulam situações reais da assistência em saúde.

“Nosso objetivo é oferecer ao futuro residente uma preparação realmente alinhada às exigências da prática médica. Mais do que conteúdo, entregamos tomada de decisão, interpretação de casos e vivência clínica”, afirma Alexandre Holthausen, diretor-superintendente de Ensino e Consultoria do Einstein.

Quem pode se inscrever no preparatório do Ensino Einstein?

O curso é voltado para:

Estudantes do 5º ano de Medicina

Estudantes do 6º ano de Medicina

Médicos recém-formados

A proposta atende tanto quem está iniciando a preparação quanto quem busca aprofundar conhecimentos e consolidar a metodologia das provas de residência.

Como funciona a preparação com foco em prática clínica?

Além da base teórica, o curso aposta em experiências práticas que simulam o cotidiano de equipes assistenciais. No pacote Extensivo Avançado, os alunos participam de atividades presenciais no Centro de Simulação Realística do Einstein.

O espaço é o primeiro da América do Sul acreditado pela Society for Simulation in Healthcare (SSH) e reproduz cenários clínicos reais, contribuindo para o desenvolvimento do raciocínio clínico, habilidades socioemocionais e tomada de decisão sob pressão.

O Einstein atua tanto na rede privada quanto na gestão de 35 serviços públicos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), o que permite uma formação conectada aos desafios reais da saúde no Brasil.

Como participar do curso preparatório?

Os estudantes que adquirirem o curso ainda em dezembro terão acesso à plataforma a partir do primeiro dia útil de janeiro. Já quem se inscrever ao longo de 2026 terá acesso imediato, com todos os módulos liberados desde o início. O conteúdo ficará disponível até janeiro de 2027.

O curso é oferecido em três formatos:

Extensivo Essencial: inclui orientação por mentoria e apoio direto de especialistas;

inclui orientação por mentoria e apoio direto de especialistas; Extensivo Avançado: reúne mentoria, aula prática presencial no Centro de Simulação Realística e kit com materiais impressos;

reúne mentoria, aula prática presencial no Centro de Simulação Realística e kit com materiais impressos; Extensivo: indicado para quem busca consolidar conteúdos e dominar a metodologia das provas.

As inscrições para os pacotes Essencial e Avançado seguem abertas até o final de março. Já o Extensivo pode ser adquirido até o final de junho.

A plataforma também oferece simulados diagnósticos, revisões programadas, trilhas personalizadas de estudo e suporte contínuo por meio de tutor virtual e professores especialistas. O cadastro pode ser feito por meio do site do Ensino Einstein.