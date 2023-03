Setran faz desvio temporário na PA-150 e trânsito deve ser liberado hoje (29)

A Secretaria de Estado de Transporte (Setran) iniciou o trabalho de abertura de um desvio temporário na PA-150, no trecho que liga Tailândia à cidade de Goianésia do Pará. A previsão é de que o trabalho seja concluído até o final da tarde desta quarta-feira (29).

VEJA MAIS

As PAs 252 e 481 também passam por obras. O titular da Setran, secretário Adler Silveira, esteve nas áreas atingidas pelas enchentes que provocaram danos à malha viária do Estado para monitorar os serviços. "Estamos aqui, hoje, na PA-150, a 22 quilômetros de Goianésia do Pará, no sentido Tailândia, onde registramos o rompimento da rodovia em decorrência das fortes chuvas que afetaram a região nos últimos dias. Em menos de 24 horas, a Setran já está atuando para restabelecer o tráfego nesse trecho, por meio da construção de um desvio paralelo à rodovia", disse o secretário.

"A nossa expectativa é de que a gente consiga liberar o tráfego para veículos leves, caminhões, ônibus, vans, micro ônibus e motocicletas, e, com isso, restabelecer o direito de ir e vir da população", destacou Adler Silveira.

Secretário Adler Silveira monitora serviços em rodovias (Foto: Ascom Setran)

Desabamentos

De segunda (27) para terça-feira (28), as rodovias PA-150, 252 e 481 foram duramente atingidas pelas fortes chuvas na região. Seis municípios servidos por esse setor da malha rodoviária estadual foram impactados, emboram disponham de rotas alternativas. São eles: Acará e Moju, Abaetetuba e Barcarena e Goianésia do Pará e Tailândia.

Na PA-150, uma tubulação que passava por baixo da cobertura asfáltica se rompeu, provocando a queda de parte da estrutura destinada ao trânsito de veículos, entre Goianésia do Pará e Tailândia. Na segunda-feira (27), duas crateras se abriram na PA-481, que liga os municípios de Barcarena e Abaetetuba. No mesmo dia, um trecho da PA-252, entre Acará e Moju, rompeu-se à altura do KM 40.