Trecho da BR-010 também se rompe e forma cratera próximo a Mãe do Rio; vídeo

Na noite de terça-feira, 28, a quarta rodovia paraense se rompeu, também formando uma cratera que inviabiliza o tráfego na área: a BR-010, próximo ao município de Mãe do Rio, no nordeste do Pará. Até a tarde de ontem, três rodovias - estas estaduais - já enfrentavam transtornos semelhantes: a PA-252, a PA-481 e a PA-150.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível observar que um grande buraco se formou de um lado a outro da rodovia, impedindo completamente a passagem de veículos. O cinegrafista amador que fez as imagens chega a comentar: “O pessoal do Dnit tá aqui na obra, mas a previsão é só pra amanhã mesmo”, relata o homem.

Nos comentários de uma publicação feita pela página @BoletimParagominas, onde o vídeo da cratera foi compartilhado, um internauta lamenta: "Todo ano é isso, a BR-010 em algum trecho se rompe, pq vive abandonada, sem investimentos em pontes com infraestrutura capaz de suportar a força do inverno paraense".

A redação integrada de O Liberal faz contato com as autoridades para saber qual a situação da rodovia nesta quarta-feira (29/03), e as providências que devem ser tomadas.