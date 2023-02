Barragem se rompe após terremoto e inunda cidade inteira na Síria

Uma barragem de terra instalada em um afluente do rio Orontes no vilarejo al-Tulul, no noroeste da Síria, rompeu após o forte terremoto da última segunda-feira (6), inundando a cidade inteira. A água cobriu parcialmente casas e troncos de árvores, alagou ruas e deixou plantações de trigo e de feijão completamente submersas neste povoado no norte da província de Idlib, próximo à fronteira com a Turquia. As informações são da agência AFP.

Por causa da destruição, a maioria dos habitantes locais precisou deixar a região, nesta quinta-feira (9).

"Nossa situação é dramática. Olha a água ao nosso redor", declarou um dos poucos moradores que permaneceram na aldeia, Luan Husein Hamadeh.

O terremoto registrado na Turquia devastou partes do país e da Síria. Mais de 17 mil mortes já foram confirmadas.