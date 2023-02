Terremoto de magnitude 5,1 atinge Indonésia nesta quinta-feira (9) e deixa quatro mortos

Nesta quinta-feira (9), um terremoto de magnitude 5,1 que atingiu a capital da província indonésia de Papua, provocando o desabamento de um café na praia, causando a morte, de pelo menos, quatro pessoas. As informações são do portal UOL.

De acordo com o instituto sismológico americano USGS (na sigla em inglês), o tremor aconteceu às 13h28 (3h28 em Brasília) com epicentro detectado ao sul da capital Jayapura, a 22 km de profundidade.

"Um café desabou, e quatro pessoas morreram. Caiu no mar", disse o comunicado do diretor da Agência de Gestão de Desastres de Jayapura, Asep Khalid.

A Indonésia costuma registrar uma intensa atividade sísmica e vulcânica, em função da sua localização no Anel de Fogo do Pacífico, onde as placas tectônicas se encontram.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).