Trecho da Rodovia Estadual Fernando Guilhon, localizada em Santarém, oeste do Pará, que foi afetado pela forte chuva do último sábado (8), começou a receber a recuperação do asfalto. Ainda na tarde de domingo (9), técnicos da Setran, juntamente com o secretário regional de governo, no Baixo Amazonas, Henderson Pinto, realizaram uma vitória para avalizar os danos na rodovia.

VEJA MAIS

“Estivemos no local e foi feita a primeira análise, o problema é grande. Foi definido que o projeto ideal é uma galeria de grande porte para não ter nenhum problema futuro de entupimento ou de voltar a ter a ruptura desse trecho da rodovia”, informou Henderson Pinto.

Substituição da tubulação

No trecho afetado, o sistema de galerias de águas pluviais deve ser substituído por uma tubulação maior, para suportar o volume de água acumulada. Posteriormente deve ser feita a recomposição asfáltica da via para que depois seja liberada. A previsão de conclusão dos serviços na área é de 30 dias dependendo das chuvas na região.

Com a via comprometida, um desvio foi montado por dentro do Residencial Salvação. A rodovia é a única via de acesso até o Aeroporto Maestro Wilson Fonseca e à PA-457, que faz a ligação da área urbanas às comunidades da região do Eixo Forte.

Problemas estruturais

“A primeira análise ficou previamente definida que no lugar de reconstruir o modelo antigo, modelo de tubos, manilhas, fazer logo uma galeria. É um pouco mais demorado, mas é uma galeria que tem muito mais espaço para comportar muito mais água, neste período de chuvas mais fortes. A galeria dificilmente vai entupir e é muito mais fácil a manutenção. Ficou definido também que a gente vai fazer umas melhorias, prefeitura de Santarém junto com o Governo do Estado, no desvio, sinalizar melhor, recapear, pra poder suportar o trânsito intenso desviado pelo Salvação”, informou Nélio Aguiar, prefeito da cidade.

Setran inicia recuperação de trecho afetado pela chuva da Rodovia Fernando Guilhon em Santarém

A diretora Técnica do Setran, Leila Martins, disse que a equipe técnica constatou que a rede de drenagem que havia no local não suportou a força da enxurrada e colapsou. Segunda ela, a solução encontrada é a construção de uma galeria de concreto 3 por 3 com algumas obras auxiliares.

“A gente vai construir essa galeria transversalmente a rodovia, ela vai ter mais ou menos uns 45 metros de largura, nas extremidades da rodovia vai ter uma caixa coletora e uma escada com descarga de drenagem. Para a gente garantir que a água que desce do Residencial Salvação e a drenagem das laterais sejam coletadas e caiam nessa galeria serão construídas duas linhas de bueiros de 1200. A gente acredita que é a melhor solução para o problema”, enfatizou Leila.

Entenda sobre cratera na Fernando Guilhon

A forte chuva que caiu na madrugada de sábado (08), em Santarém, causou uma erosão na Rodovia Estadual Fernando Guilhon. A cratera impediu a passagem de veículos, causando transtornos.

VEJA MAIS

De acordo com o prefeito, das três tubulações subterrâneas e que garantem a passagem da água, uma foi comprometida, o que deve ter motivado o desmoronamento.

Ainda na manhã de sábado, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) enviou equipes para o local. Máquinas da prefeitura começaram os trabalhos na área para evitar novos transtornos. De acordo com o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, foi realizada a sinalização no local, e por se tratar de uma via estadual foi feito contato com o governador Helder Barbalho e com a Secretaria de Estado de Transporte a fim de recuperar o trecho.