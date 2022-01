Força da chuva faz asfalto ceder e abre cratera na rodovia Fernando Guilhon, em Santarém

A forte chuva que caiu desde a madrugada deste sábado (08/01), na cidade de Santarém, região oeste do Pará, provocou transtornos para pedestres e motoristas em vários pontos do município. Na rodovia Engenheiro Fernando Guilhon, após o asfalto ceder pela força da água, uma cratera se abriu no meio e na extremidade da pista.

Com a via comprometida, um desvio foi montado por dentro do Residencial Salvação para o escoamento do trânsito de veículos. A rodovia é o único meio de acesso até aeroporto Maestro Wilson Fonseca e à PA-457, que faz a ligação da área urbanas às comunidade da região do Eixo Forte.

Durante esta manhã, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) enviou equipes para o local. Máquinas da prefeitura já realizam trabalhos na área para evitar novos transtornos. De acordo com o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, foi realizada a sinalização no local, e por se tratar de uma via estadual já foi feito contato com governador Helder Barbalho e com a Secretaria de Estado de Transporte (Setran) a fim de recuperar o trecho. Das três tubuilações subterrãneas e que garantem a passagem da água, uma foi comprometida, o que deve ter motivado o desmoronamento, segundo o prefeito.

“A equipe já chegou, já trabalha fazendo os serviços de limpeza e abertura. A equipe de engenharia já vai fazer o levantamento necessário e planejar, de forma emergencial, qual o sistema de drenagem que vai substituído”, informou o prefeito Nélio Aguiar em sua conta pelo Instagram. A Defesa Civil Municipal recebeu pelo menos 14 chamados por conta da chuva deste sábado, são quedas de árvores, muros, casas alagadas, dentre outros.