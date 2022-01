Saiba como evitar acidentes com eletricidade durante as chuvas fortes no Pará

No período caracterizado como inverno amazônico, que se estende até meados de março, as altas temperaturas ocasionam uma maior incidência de fortes chuvas e raios. Essa temporada chuvosa tem causado muitos transtornos para a população paraense desde o início de dezembro do ano passado. Além da preocupação com os alagamentos recorrentes na região, a atenção deve ser redobrada quanto aos acidentes com eletricidade.

As principais recomendações são para que, durante tempestades, as pessoas que estão dentro de casa fechem as janelas e portas e desliguem os aparelhos eletrônicos, principalmente os celulares, pois não é recomendável utilizar esses equipamentos ligados à rede elétrica durante tempestades com incidência de raios, porque há riscos até de acidente fatal.

“Os aparelhos elétricos devem ser retirados das tomadas, pois há a possibilidade de queimá-los e de colocar em risco a vida das pessoas. Isso deve ser feito antes de a tempestade começar, pois há risco de choque elétrico se for feito durante a chuva. Aparelhos como secador de cabelo, chapinha e batedeiras de bolo também não devem ser utilizados”, alerta o gerente da área de manutenção da Equatorial Energia Pará, Manoel Romeiro.

Em residências que estão em áreas sujeitas a alagamentos, o disjuntor - que geralmente está localizado no padrão de entrada - deve ser desligado imediatamente. A ação serve para evitar que a água entre em contato com alguma fiação ou mesmo as tomadas nas paredes do imóvel.

Confira dicas para evitar acidentes na hora do pé d'água (Alynne Cid / O Liberal)

"As pessoas não devem se aproximar de fios partidos ou árvores caídas sobre vias públicas. A recomendação é telefonar imediatamente para a Equatorial, no número 0800 091 0196. Somente profissionais autorizados pela companhia podem fazer intervenções na rede elétrica. Além dos cuidados com cabos e árvores, a população também não deve realizar quaisquer serviços em lajes ou telhados das residências durante as tempestades”, conclui Manoel Romeiro.

A estação climática também coincide com as férias escolares e muitas famílias viajam para praias e balneários do interior do Estado em busca de lazer. Neste caso, é importante ficar atento com a incidência de raios em áreas de ar livre. A recomendação é de que quando os episódios de chuva iniciarem é necessário procurar um lugar seguro e longe de árvores, pois elas atraem raios e os galhos podem cair. Além disso, deve-se evitar ficar próximo de cercas de arames e varais metálicos.

