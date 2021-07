Metade dos municípios do Pará não registram mortes por covid-19 há mais de um mês

Dos 144 municípios, 73 não apresentam registro de óbito por covid-19 desde 23 de junho deste ano. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Esses números podem sofrer alterações. É que os óbitos sob investigação pelas vigilâncias municipais podem encerrar em até três meses sendo modificada a causa da morte. Mesmo assim, é uma notícia positiva. Ainda que para muitos seja com pesar, é possível celebrar a vida frente a uma doença que já abreviou quase 550 mil histórias no Brasil. No Pará, são quase 16 mil vítimas.

Um desses municípios com registros positivos é Goianésia do Pará que, na verdade, não registra óbitos decorrentes de covid-19 desde 14 de maio deste ano. Situado às margens da rodovia PA-150, distante 385 quilômetros de Belém, na região sudeste, o município está classificado no bandeiramento amarelo com risco intermediário de transmissão da doença.

O prefeito Francisco David Rocha Leite destaca a atenção eficaz aos pacientes e o acompanhamento deles, 24 horas por dia. Também ressaltou a parceria com o Governo do Estado, sem a qual, disse, “seria muito mais difícil” o enfrentamento à covid-19.

Mais conhecido como Pastor Davi, o prefeito disse que a principal estratégia foi testar a população e acompanhar de perto cada caso. A estratégia foi levar as equipes para realizar campanhas pelas vilas e bairros da cidade, tirando de dentro do hospital e dos postos de saúde. “Indo para a rua testar a comunidade. Foram mais de 10 mil testes. Isso sem deixar faltar medicação um dia sequer”, contou.

Por causa do tempo da pandemia, e até mesmo pelos números da doença, as pessoas estão relaxando um pouco na adoção das medidas sanitárias. “Mas o município não relaxa. A gente trata conforme o nosso bandeiramento, pois a situação ainda requer cuidados. Existem pessoas infectadas e não são poucas. Precisamos manter pulso firme nesse acompanhamento”, afirmou .

Goianésia tem 40 mil habitantes. E já recebeu 15.818 doses, das quais 10.019 foram aplicadas. Para a primeira dose, há 2.432. E, para a segunda dose, 2.947. Goianésia também recebeu pouco mais de 800 doses únicas. Atualmente, o município está na etapa de vacinação contra covid-19 de pessoas acima de 30 anos sem comorbidades, de 18 a 29 anos com comorbidades, além de trabalhadores da área da educação, gestantes e puérperas - mulheres até 45 dias.

Goianésia do Pará: sem óbitos por covid-19 desde maio (Ascom Prefeitura de Goianésia)

A cidade permite acesso a Marabá, Jacundá, Tucuruí e Breu Branco. O município possui população vacinal de 25.142, segundo dados do Vacinômetro /Sespa. Dados do boletim epidemiológico divulgado em 20 de julho, pela Secretaria Municipal de Saúde, desde o início da crise sanitária causada pela covid-19 Goianésia do Pará, registra 1.935 casos confirmados da doença, 1.878 recuperados e 34 óbitos.

O quantitativo de pacientes recuperados no Estado, até esta terça-feira (20), representa mais de 90% dos casos confirmados da doença (567.568). O titular da Sespa, Rômulo Rodovalho, afirma que é muito importante celebrar cada paciente recuperado e relembra medidas adotadas pelo Governo do Estado para salvar vidas.

Rodovalho ainda faz um alerta de que a pandemia ainda não acabou. “Seguimos lutando para que mais vidas sejam salvas e que todos possam ser vacinados o mais rápido possível, então vale lembrar que, as pessoas não deixem de tomar a segunda dose da vacina e não esqueçam de usar máscara, higienizar as mãos e manter o isolamento social”, reforça.

Os 73 municípios sem mortes por covid-19 há 30 dias:



Abel Figueiredo;

Curuçá;

Muaná;

São Domingos do Capim;

Afuá; Dom Eliseu;

Nova Esperança do Piriá;

São Félix do Xingu;

Água Azul do Norte;

Eldorado do Carajás;

Nova Ipixuna;

São Francisco do Pará;

Anajás;

Faro;

Nova Timboteua;

São Geraldo do Araguaia;

Augusto Corrêa;

Garrafão do Norte;

Ourém;

São João da Ponta;

Aurora do Pará;

Goianésia do Pará;

Peixe-Boi;

São João de Pirabas;

Aveiro;

Igarapé-Açu;

Piçarra;

São João do Araguaia;

Bagre;

Irituia;

Placas;

São Sebastião da Boa Vista;

Bannach;

Itupiranga;

Ponta de Pedras;

Sapucaia;

Bom Jesus do Tocantins;

Jacareacanga;

Prainha;

Soure;

Bonito;

Jacundá;

Quatipuru;

Terra Alta;

Brasil Novo;

Juruti;

Rio Maria;

Terra Santa;

Brejo Grande do Araguaia;

Limoeiro do Ajuru;

Salvaterra;

Ulianópolis;

Breves;

Mãe do Rio;

Santa Cruz do Arari;

Uruará;

Bujaru;

Magalhães Barata;

Santa Luzia do Pará;

Vigia;

Cachoeira do Piriá;

Maracanã;

Santa Maria do Pará;

Vitória do Xingu;

Colares;

Marapanim;

Santarém Novo;

Curionópolis;

Melgaço;

São Caetano de Odivelas;

Curralinho;

Mojuí dos Campos;

São Domingos do Araguaia.

Fonte: Sespa