Sespa regulamenta a distribuição do 1º medicamento para tratamento da covid-19

O Departamento Estadual de Assistência Farmacêutica (DEAF) divulgou uma nota técnica sobre a distribuição do medicamento Baricitinibe para tratamento da covid-19 em pacientes aldultos hospitalizados. O medicamento atenderá a rede pública de saúde e será doado pelo Ministério da Saúde. A nota foi publicada no Diário Oficial do Estado do Pará desta segunda-feira (13).

De acordo com a nota, a indicação do medicamento é para pacientes com necessidades de oxigênio por máscara ou cateter nasal, de alto fluxo de oxigênio ou ventilação não invasiva.

A doação ocorrerá para que as instituições organizem seus processos aquisitivos e possam ofertar o medicamento no fluxo normal da assistência hospitalar, conforme informou a nota técnica.

“Informamos que a o DEAF/SESPA irá disponibilizar o medicamento BARI-CITINIBE aos Centros Regionais de Saúde - CRS para atendimento à rede hospitalar estadual”, diz o documento.

O baricitinibe possui registro no Brasil para o tratamento de artrite reumatoide e dermatite nas formas graves e moderadas.

Os medicamentos deverão ser solicitados aos CRS pelas instituições seguindo os critérios abaixo: