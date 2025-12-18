Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Sespa diz que caso de gripe K detectado no Pará foi ‘importado’ e não há transmissão local

A informação da chegada dessa variante ao Brasil foi divulgada no dia 12 de dezembro, por meio do Informe de Vigilância das Síndromes Gripais

O Liberal

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que o caso detectado do subclado K da Influenza A (H3N2), que é conhecido popularmente apenas como “Gripe K”, foi ‘importado’ e não existem evidências de transmissão local. Por meio de nota, na quinta-feira (17), o órgão esclareceu que o monitoramento segue ativo no território paraense.

“A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informa que não há identificação do subclado K em residentes do estado do Pará. Em novembro deste ano, um caso importado foi detectado sem evidências de transmissão local. A Sespa ressalta que mantém a vigilância por meio dos pontos de coleta e monitoramento dos vírus respiratórios”, destacou a secretaria.

Ainda segundo a Sespa, como forma de prevenção, a população deve manter os cuidados básicos contra a Influenza. “Quanto à população, como medidas preventivas, a Sespa orienta a vacinação contra a Influenza para os grupos prioritários (idosos, crianças e gestantes), etiqueta respiratória e uso de máscaras para pessoas com síndrome gripal, e higienização das mãos para todos”, informou o órgão.

Gripe K

O esclarecimento ocorre após a confirmação, pelo Ministério da Saúde, do primeiro registro do subclado K da Influenza A (H3N2) em amostras analisadas no Pará. A informação foi divulgada no dia 12 de dezembro, por meio do Informe de Vigilância das Síndromes Gripais, referente à Semana Epidemiológica 49. O comunicado indicava a circulação da variante no Brasil, já identificada anteriormente em regiões da América do Norte, Europa e Ásia.

Especialistas ouvidos à época destacaram que o grupo de maior risco para essa variante é formado por pessoas com 60 anos ou mais, especialmente acima de 80 anos, devido à maior possibilidade de evolução para quadros graves e necessidade de internação. No entanto, o próprio Ministério da Saúde reforçou que, até o momento, o comportamento do subclado K segue o padrão esperado da Influenza A sazonal, sem evidências de maior gravidade.

Principais sintomas 

Os sintomas da “Gripe K” são os mesmos de uma gripe considerada “comum”, que segundo informações do portal Drauzio Varella, são:

-Tosse;

-Congestão nasal;

-Dor de cabeça;

-Dores no corpo;

-Mal-estar;

-Febre intensa.

Como se proteger da “Gripe K”?

Até o momento, a OMS não está recomendando restrições de viagem ou comércio com outros países, mas o ideal é que sejam seguidas algumas medidas protetivas, sendo:

-Realizar a vacinação anual para grupos de risco e profissionais de saúde;

-Fazer a higienização das mãos adequadamente;

-E, se estiver com a "Gripe K", evitar contato próximo e considerar a utilização de máscara em ambientes fechados.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

gripe k
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

Investimento

Minha Casa, Minha Vida lidera aprovação nacional e amplia investimentos no Pará

Programa habitacional soma mais de 32 mil moradias contratadas no estado, com investimentos superiores a R$ 2,6 bilhões

18.12.25 12h00

POLÍCIA

Mais de 500 celulares furtados ou roubados são devolvidos aos donos no Pará

Os proprietários que foram intimados a comparecer na Delegacia Geral, no bairro de Nazaré, em Belém, tiveram os telefones restituídos nesta quinta-feira (18/12)

18.12.25 11h38

PARÁ

Reitor da UFPA, Gilmar Pereira, recebe título de Cidadão do Pará 

A iniciativa parlamentar da deputada simboliza o reconhecimento do trabalho do reitor da UFPA

17.12.25 19h00

INSPIRAÇÃO

Atleta com autismo viraliza durante treino de apneia dinâmica em Marituba

O professor da jovem disse que ela é a única competidora autista da modalidade no país

17.12.25 18h02

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

Por que a gripe K é preocupante? Infectologista explica após caso confirmado no Pará

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o subclado K da Influenza A representa uma “evolução notável do vírus”. Especialistas comentam a sua velocidade de transmissão

17.12.25 15h58

Nova CNH

Detran Pará inicia processo de primeira habilitação já adaptado ao novo modelo da CNH; entenda

Atendimento foi retomado na segunda-feira (15) com adequações nos sistemas, nova carga horária e possibilidade de curso teórico pelo aplicativo oficial

16.12.25 17h12

PSS

Funai abre inscrições para concurso com 900 vagas temporárias no Pará; veja detalhes

Processo seletivo simplificado tem inscrições gratuitas, salários de até R$ 6.681,70 e vagas distribuídas em blocos até 2026

12.12.25 21h02

DESENROLADA

VÍDEO: Farinha na air fryer? Paraense mostra como faz comida típica no Japão

Morando fora do Brasil, Nagila Tieme revelou passo a passo como aproveitou macaxeira para fazer farinha, goma e tucupi

14.12.25 15h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda