Pará já recebeu 2.896.750 doses das vacinas contra a covid-19

O Estado do Pará recebeu até esta quinta-feira, 20, do Ministério da Saúde (MS), 2.896.750 doses de vacinas para o combate à covid-19. Desse total, foram distribuídas entre os municípios do Estado, 2.462.625 doses, média de 85,01%. Os números do Vacinômetro são atualizados diariamente, com fiscalização rigorosa, conforme os critérios do Ministério, diz a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa).

As vacinas recebidas pelo Estado são estas: Astrazeneca/Fio Cruz (1.583.600 doses), CoronaVac/Butantan (1.239.440 doses) e Pfizer (73.710).

Até hoje foram aplicadas 1.983.624 doses. Na primeira e segunda fase foram aplicadas 1.407.914. Na primeira fase foram aplicadas 1.307.755 doses, um total de 92,89% de cobertura. Já a segunda dose chegou a 675.869 pacientes, com cobertura de 48,00%.

Sobre o desempenho da campanha de vacinação contra a covid-19 no Estado do Pará, o público continua o mesmo: trabalhadores em saúde, idosos institucionalizados, idosos acima de 60 anos, indígenas, pessoas com comorbidades, quilombolas e força de segurança e salvamento.

Sendo assim, na primeira dose, foram vacinados 156.679 dos 171.689 profissionais de saúde, cobertura de 91,26%. Já a segunda dose foi aplicada em 92.485, cobertura de 53,87%.

Os idosos acima de 60 anos são 781.517. Destes, 688.907 já foram vacinados na primeira dose, cobertura de 88,15%. A segunda dose foi aplicada, até hoje, em 357.927 pacientes, cobertura de 45,80%.

Os indígenas cadastrados são 23.841. Os dados de vacinação, hoje, são de 14.146 pacientes alcançados na primeira dose, o que significa uma cobertura de 59,33%. Na segunda dose, a vacina chegou a 10.246 pacientes, com um universo de 42,98%.

Estão cadastrados 129.770 quilombolas. Destes, 38.890 receberam a primeira dose, com cobertura de 29,97%. A segunda dose, hoje, foi aplicada em 3.672 pessoas, cobertura de apenas 2,83%.

As pessoas com comorbidades somam 264.680. Já receberam a primeira dose 103.689, cobertura de 147,97%. Quanto a segunda dose, a cobertura atingiu a casa de 1,28%, com apenas 3.378 doses aplicadas nos pacientes do grupo.

O grupo de segurança e salvamento soma 12.887 pessoas. Foram vacinados até hoje, 19.069 pacientes, cobertura de 147,97%. A segunda dose alcançou 5.675 pacientes, cobertura de 44,04%.

MAIORES DESEMPENHOS

Reatualizando os números apresentados ontem, cerca de 20 municípios paraenses estão com os maiores desempenhos da campanha de vacinação contra a covid-19 no Pará Esses números todos os dias apresentam alterações para mais e para menos. São eles: Anapu, Altamira, Água Azul do Norte, Brasil Novo, Medicilândia, Benevides, Belém, Juruti, Marituba, Santa Bárbara do Pará, Vitória do Xingu, São Miguel do Guamá, Mojuí dos Campos, Soure, Nova Timboteua, Ananindeua, Igarapé-Miri, Faro, Capitão Poço e Terra Santa.

NA CONTRAMÃO

Outros 20 municípios estão com os mais baixos índices no ranking da vacinação estadual, também apresentando alternâncias. São eles: Goianésia do Pará, Aveiro, Piçarra, Cametá, São Sebastião da Boa Vista, Eldorado dos Carajás, São João do Araguaia, Novo Repartimento, Santa Cruz do Arari, Muaná, São Félix do Xingu, Oriximiná, Santana do Araguaia, Moju, Portel, Ponta de Pedras, São Domingos do Capim, Salvaterra, Chaves e Senador José Porfirio.