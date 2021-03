Sespa confirma mais de 13 mortes por covid-19 nos últimos sete dias e número de vítimas chega a 8.709

Mais 13 óbitos e 251 novos casos de Covid-19 ocorridos nos últimos sete dias foram confirmados, nesta terça-feira, 2, no boletim atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) às 18h45.

Os pacientes que faleceram em decorrência da doença na última semana foram homens e mulheres com idades entre 48 e 91 anos, em Belém e nos municípios de Ananindeua, Altamira, Curuçá, Prainha e Redenção. As mortes ocorreram entre os dias 25 de fevereiro e 2 de março.

Em relação a subnotificação das prefeituras, ou seja, a notificações tardias de alguns municípios, a Sespa confirmou mais 1.446 casos e 21 óbitos que aconteceram em períodos anteriores. Esses óbitos ocorreram nos meses de abril, maio, junho e agosto do ano passado e em fevereiro deste ano, mas só tiveram confirmação nesta terça-feira. As vítimas eram homens e mulheres com idades entre 47 e 91 anos e eram de Belém, Alenquer, Vigia, Santarém, Redenção e Óbidos.

Com isso, o Pará chegou a 368.310 casos confirmados da doença e 8.709 mortes após quase um ano do primeiro registro em território paraense, ocorrido no dia 18 de março de 2020. Desse total, 344.972 pacientes conseguiram se recuperar. Há, ainda, o registro de 716 casos que seguem em análise e 61.562 casos que foram descartados. A taxa de letalidade no Pará, até o momento, é de 2,36%.

Disponibilidade de leitos

A disponibilidade de leitos estaduais exclusivos para a doença estava monitorada da seguinte forma: 601 leitos clínicos, sendo 227 disponíveis, com uma ocupação de cerca de 62,23%; Na última segunda-feira, a Sespa abriu mais 50 leitos clínicos no Hospital de Campanha do Hangar, que já contava com 250 leitos, sendo 150 leitos clínicos e 100 UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Os leitos clínicos pediátricos são 15, com 8 disponíveis, a ocupação é de cerca de 46,67%. Os leitos de UTI adulto são 409, sendo 74 livres, com uma ocupação de 81,91%; Há o registro de apenas três UTI neonatal e todas estão disponpiveis, com uma taxa de ocupação de 0%; As UTIs pediátricas são 14, sendo 9 disponíveis, com uma ocupação de 35,71%.