Sespa atualiza números da pandemia

A Secretaria Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) confirmou na noite deste domingo, 31, o registro de 01 novo caso de covid-19 00 óbitos cadastrados nos últimos sete dias. Desta forma, hoje, os números da pandemia somam 598.422 pessoas infectadas e 16.746 mortes pela infecção da doença no Estado do Pará. Nos dias anteriores foram subnotificados pelas prefeituras paraenses, outros 06 casos e 01 óbito. Conforme nota da Sespa, a taxa de letalidade permanece em 2,80%, com 122 casos suspeitos, 122.659 suspeitas descartadas e um total de 560.678 pacientes curados.

A Sespa também divulgou os números de leitos disponibilizados pelo Estado para pacientes com covid-19. A disponibilidade atual de leitos no Pará é esta: clínicos - 227 ofertados, 171 disponíveis com 03 reservados, 07 aguardando liberação da unidade hospitalar e 56 ocupados (ocupação de 24,67%); UTI Adulto - 210 ofertados, 139 disponíveis com 02 reservados e 71 ocupados (ocupação de 33,81%).

ATUALIZAÇÃO DE CASOS DE COVID-19 – 31 DE OUTUBRO DE 2021

. Total de casos confirmados

598.422

. Total de óbitos

16.746

. Em análise

122

. Recuperados

560.678

. Descartados

122.659

. Novos casos nos últimos sete dias (cadastrados ontem - 31)

01

. Novos óbitos nos últimos sete dias (cadastrados ontem - 31)

00

. Casos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados ontem - 31)

06

. Óbitos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados ontem - 31)

01

FONTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, às 18h.