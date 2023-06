Sesc e Sesi de Castanhal realizam colônias de férias

Um dos momentos mais esperados pela criançada são as férias escolares e o destino de muitas são as colônias de férias, onde diversão e brincadeira é o que não faltará. Em Castanhal, no nordeste do estado, as maiores colônias de férias são as promovidas pelo Sesi - Serviço Social da Indústria e pelo Sesc - Serviço Social do Comércio. Ambas estão com o período de inscrições abertas para quem quer aproveitar o verão.

A colônia de férias do Sesc é uma das mais tradicionais e antigas com 30 anos e para estas férias está com 200 vagas para crianças de 5 aos 11 anos de idade, que irão curtir uma rica programação de duas semanas no período de 3 a 14 de julho.

“As atividades a cada ano se renovam e serão dez dias com diversas atividades lúdicas e recreativas. As crianças passam a manhã conosco e participam de oficinas de arte e brinquedo, circuito esportivo, brinquedoteca, sala de ciências e muitas outras. Mas as recreações aquáticas na piscina são uma das atividades mais curtidas por todos eles”, contou a coordenadora de recreação do Sesc, Marcia Lemos.

Após a colônia de férias das crianças é a vez dos jovens de 12 a 18 anos que participam do Jovem.com, durante uma semana com direito a oficinas de DJ, teatro, grafite, postagem (que é a arte de construir pirâmide humana) e é claro que tem ainda a diversão na piscina.

“Já realizamos a colônia de férias dos jovens há 5 anos e nasceu por causa do grande número de pedidos dos jovens que já não podiam mais fazer parte da colônia infantil. E é um sucesso. São disponibilizadas apenas 50 vagas”, explicou.

As inscrições para as colônias de férias podem ser feitas de forma presencial no Sesc em horário comercial pelos responsáveis das crianças e adolescentes.

Já a colônia de férias do Sesi, ocorre há 15 anos e irá oferecer 15 vagas para crianças de 6 a 8 anos de idade. A brincadeira vai do dia 10 a 14 de julho, de 8h ao meio-dia. A gerente do Sesi Castanhal, Leilane Luz, explica que são mais de 20 atividades que irão garantir que as crianças aproveitem bem as férias escolares.

“Nós temos desde cinema, teatro de fantoches, as brincadeiras aquáticas, mas o que eles mais amam é o futebol de sabão. Outro momento maravilhoso para eles acontece no último dia quando a gente realiza a caça ao tesouro e eles têm que procurar em todo o espaço do Sesi, que é enorme, as surpresas. Estamos prontos para receber todos eles”, disse a gerente.

As inscrições podem ser feitas no Sesi Castanhal. Crianças filhas de pais associados ao Sesi pagam 50 reais de taxa e não associados 70 reais.

Serviço

Sesi fica localizado na rodovia BR-316, Km 62, S/N. Bairro: Cristo Redentor. Horário comercial.

Sesc na avenida Barão do Rio Branco, 10. Bairro Novo Olinda. Horário comercial.