Casarão do Boneco promove colônia de férias voltada para o incentivo da arte para as crianças

As férias chegaram e as crianças paraenses vão poder contar com uma infinidade de programações legais. Uma delas é a colônia de férias promovida pelo Casarão do Boneco, realizada no período de 09 a 13 de janeiro, das 8h30 às 12h30. Voltada para crianças de a partir de sete anos de idade, os pequenos participarão de duas oficinas: costura criativa com a figurista e atriz, Nanan Falcão e brincando de mágica com o ator e palhaço, AJ Takashi.

Segundo a figurista e atriz, Nanan Falcão, “o público pode esperar um mundo de descobertas e diversão, é o que a gente propõe sempre tanto em grupo, como individualmente nesse espaço coletivo, provocar as crianças e incentivar nesse mundo lúdico, artístico e cultural. A minha oficina é de inicialização á costura, que são técnicas de costura, o básico do bordado, constroem chaveiros. Além de iniciar as técnicas, a gente trabalha a coordenação motora, a atenção, a criatividade. Elas primeiro fazem desenhos e depois conversam sobre as criações”, afirmou.

Nanan destacou ainda que “é muito importante esse incentivo por parte dos pais nas atividades lúdicas, elas vão desenvolver hobbies. Através da brincadeira, podemos ensinar mais sobre a arte. E até mesmo técnicas que elas podem levar para a vida inteira. Procuramos sempre provocar novas sensações e descobertas para as crianças. E temos a novidade agora que é a nossa mágica, que fazem nossas crianças vibrarem”, concluiu.

O Casarão do Boneco é um espaço cultural organizado pelo Grupo In Bust Teatro com Bonecos. No local são realizadas apresentações, oficinas, exposições, reuniões artístico-culturais colaborativas com parceiros e coletivos cênicos.

Agende-se

Colônia de Férias – Casarão do Boneco

Data: 09 a 13/01

Hora: 8h30 até 12h30

Local: Casarão do Boneco (Avenida 16 de Novembro, 815 - Batista Campos, Belém - PA, 66913-430)